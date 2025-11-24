Лагард предупреждава: ЕС пропуска възможностите си за AI, застрашавайки бъдещето си

Европа застрашава собственото си бъдеще, като пропуска възможността за развитие на изкуствения интелект и трябва бързо да премахне пречките, които възпрепятстват разпространението на тази нова технология, заяви в понеделник президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард.

Фирми в САЩ и Китай инвестират сериозно в изкуствен интелект, което поражда дебат дали този ентусиазъм подхранва финансов балон или сигнализира за технологичен скок.

"С предни позиции на Съединените щати и Китай, Европа вече е пропуснала възможността да бъде пионер в областта на изкуствения интелект“, каза в речта си Лагард.

"Все още носим разходите за бавното приемане по време на последната дигитална революция“, каза президентът на ЕЦБ и добави: "Рискуваме да позволим на вълната от приемане на изкуствения интелект да ни подмине и да застраши бъдещето на Европа".

За разлика от минали технологични вълни, изкуственият интелект може да се разпространи по-бързо и да донесе осезаеми икономически ползи по-рано, което прави спешно действието на 27-членния Европейски съюз.

Простото закупуване на решения за изкуствен интелект от утвърдени доставчици обаче няма да е достатъчно, защото това ще задълбочи зависимостта на Европа от чуждестранни организации, каза Лагард.

"Трябва да диверсифицираме критичните части от веригата за доставки на изкуствен интелект и да избягваме единични точки на отказ. В основните слоеве, като например изчислителния капацитет, базиран на чипове, и центровете за данни, трябва да поддържаме минимален капацитет".

"ЕС също така трябва да наложи оперативна съвместимост и отворени стандарти, за да насърчи конкуренцията, нуждае се от по-евтина енергия, по-унифицирано регулиране и интегриран капиталов пазар за канализиране на риска, добави Лагард.