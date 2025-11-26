IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Само за ден цената на най-масовия бензин скочи с още 1-2 стотинки

В момента средната цена на бензиностанциите е 2,44 лева за литър

26.11.2025 | 09:15 ч. Обновена: 26.11.2025 | 09:21 ч. 56
Снимка: БГНЕС

Цената на най-масовия бензин А95 тръгна нагоре. Само за последния ден някои вериги повишиха цените с 1-2 стотинки за литър. В момента средната цена на бензиностанциите е 2,44 лева за литър, като във веригите тя варира от 2,26 лева за литър до 2,49 лева за литър. Най-високи са цените на бензиностанциите на "Петрол“ и Шел, показват данните на сайта fuelo.net.

За последния месец бензинът е поскъпнал с 0,07 лв./л (2,95%) с тенденция увеличението да продължи. В момента цената му е далеч от пика през февруари, когато литър се продаваше по 2,63 лева средно на колонките.

При дизела поскъпването, което започна от края на октомври, продължава и средната цена на литъра стигна 2,51 лева. За последния месец дизелът е поскъпнал с 0,14 лв./л (5,91%), като последните дни някои бензиностанции отново са повишили цените с 2 стотинки на литър. Най-евтино дизелът във веригите са предлага по 2,36 лева за литър, а най-високата цена е 2,56 лева за литър.

След лекото поскъпване на пропан-бутана в началото на месеца, сега цената се задържа без промяна – 1,12 лева за литър, пише pariteni.bg. На бензиностанциите цените варират от 1,07 лева за литър до 1,14 лева за литър. И при пропан-бутана, както при бензина, пикът на цените е бил през февруари, когато горивото се е продавало по 1,30 лева.

За последния месец метанът също е поскъпнал, като увеличението е с 0,02 лв./кг (0,92%) и цената му варира в различните вериги от 2,05 лева за кг до 2,38 лева за кг.

гориво бензин цена A95
