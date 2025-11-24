Политически капан: Защо за Зеленски отстъпките пред Тръмп са по-рискови

Разтърсен от корупционен скандал, който предизвика гняв в цяла Украйна, президентът Володимир Зеленски е с политически проблеми у дома, по-слаб от всякога, откакто започна пълномащабното руско нахлуване в страната му преди близо четири години, пише WSJ.

И все пак, именно тази уязвимост го прави още по-малко склонен да отстъпи пред администрацията на Тръмп, която прокарва план от 28 точки, тайно изготвен от специалния пратеник на Белия дом Стив Виткоф и съветника на Кремъл Кирил Дмитриев. Зеленски определи първоначалния текст, публикуван от Вашингтон малко след избухването на корупционната афера в Киев, като принуждаващ Украйна да се откаже от достойнството и свободата си.

„Тръмп сякаш повтаря грешките, които Путин вече е допуснал няколко пъти, подценявайки силата на украинското общество и неразбирайки какво всъщност представлява Украйна“, каза Нико Ланге, бивш висш германски служител по отбраната, който участва в европейските усилия за подпомагане на Украйна. „Никой украински президент – и особено отслабеният Зеленски – няма мандат да се съгласи с нещо подобно. Ако го направи, вече няма да е президент, когато се върне у дома.“

Американски представители, водени от Уиткоф и държавния секретар Марко Рубио, украински екип, воден от началника на кабинета на Зеленски Андрий Ермак, който е изправен пред призиви за оставка от украински законодатели и съветници по националната сигурност от европейски държави дойдоха в Женева в неделя, за да обсъдят плана, който президентът Тръмп заяви, че иска да бъде подписан до Деня на благодарността.

Въпреки широко разпространената умора от войната и желанието за мир, украинците мнозинство гледат на това последно предложение между САЩ и Русия като на завоалирана капитулация – такава, която не е оправдана от ситуацията на бойното поле, където Русия постигна бавен напредък на огромна цена. Докато украинските политици като цяло подкрепят идеята за преговори, никой не е одобрил ключовото изискване на плана за отказ от градове, които Русия не контролира.

Положението на Украйна на бойното поле вероятно ще се влоши още повече през следващата година, а руските искания може да станат още по-сурови, каза Дмитро Кулеба , който до миналата година беше министър на външните работи. И все пак, добави той, настоящото правителство смята, че последствията от приемането на исканията на Тръмп биха били по-лоши от отхвърлянето им.

Зеленски трябваше да уволни министрите на правосъдието и енергетиката,

след като независимата агенция за борба с корупцията този месец публикува записи, които ги обвиняват в корупционна мрежа за 100 милиона долара, за която се твърди, че е ръководена от украинско-израелския предприемач Тимур Миндич, инвеститор в медийната компания, основана от Зеленски, преди да стане президент. Миндич оттогава избяга от Украйна, а Киев издаде заповед за ареста му.

През юли, преди да избухне скандалът, Зеленски прокара в парламента законопроект, който лиши независимостта на антикорупционната агенция на страната. Веднага избухнаха мащабни улични протести, принуждавайки го бързо да промени курса си. Тази поредица от събития доведе до последните разкрития. Не са публикувани доказателства, които да уличават лично Зеленски в корупция или друга престъпна дейност.

„Този ​​скандал даде на Русия възможност да води пропагандна война срещу нас, отслабвайки Украйна“, каза Олексий Гончаренко, друг виден опозиционен депутат, който води кампания срещу обкръжението на Зеленски. „Но положителното тук е, че ние също така доказахме, че имаме наистина независими антикорупционни органи, които могат да поставят под въпрос най-близкото обкръжение на президента, а може би в бъдеще и него лично, и той не може да направи нищо по въпроса. Това ни прави цивилизована страна, страна, чието общество отхвърля корупцията.“

Никой важен политик в Украйна не е призовавал Зеленски да се оттегли или да проведе избори преди края на войната. В драматично обръщение, записано след получаването на 28-точковия план, Зеленски призова украинците „да спрат да се карат“, за да не позволят на враговете на страната да я разделят. Заявявайки, че ще се ангажира с дипломация в търсене на справедлив мир, той добави, че „ще направим всичко възможно резултатът да бъде край на войната, а не край на Украйна“.

В първоначалния си вид планът предвижда Украйна да предаде на Русия части от Донбас, които Москва не е успяла да окупира от 2022 г. насам, да признае загубата на обширни територии, които вече са окупирани, да се съгласи на ограничения на въоръжените сили и да се откаже от стремежа си за членство в НАТО . Споразумението ще изисква промени в украинската конституция и мнозинство в парламента, за да влезе в сила. В първоначалния си вид това е малко вероятно да се случи, дори ако Зеленски се съгласи с тези разпоредби.

Украйна, с подкрепата на всички големи европейски държави, Канада и Япония, остро се противопостави на тези искания. Рубио определи проекта в изявление в неделя като „солидна рамка за текущи преговори“, а Тръмп заяви, че текстът е отворен за промени. Кремъл също не е одобрил официално плана, което предполага, че президентът Владимир Путин го разглежда като превантивна отстъпка и би търсил още по-сурови условия.

Споразумението, както е било първоначално формулирано, просто би направило следващия кръг от война още по-опустошително

тъй като освобождава Русия от санкции, като същевременно налага сериозни ограничения върху способността на Украйна да се защитава, каза Андрий Загороднюк, председател на мозъчния тръст „Център за отбранителни стратегии“ в Киев, който е бил министър на отбраната през първата година от управлението на Зеленски.

Това отношение със сигурност е широко разпространено сред украинските войски. Още през 2019 г. Зеленски проведе – пред камера – разгорещен спор с войници на фронтовата линия, които възразиха срещу заповедта му да се изтеглят от село в Донбас, част от опит за деескалация с Русия. В редиците има широко недоволство от настоящия командир, генерал Александър Сирски, който беше назначен от Зеленски през 2024 г., за да замени генерал Валерий Залужний, който беше смятан за потенциален политически съперник и оттогава е изпратен за посланик в Лондон.

Всяка заповед на Зеленски за предаване на силно укрепените градове в Северен Донбас, както се изисква от плана, може да предизвика криза в гражданско-военните отношения, предупреди Франц-Стефан Гади, военен анализатор, базиран във Виена, който често посещава фронтовата линия, за да оценява бойните способности на Украйна.

„Въпреки че общата траектория остава негативна за Украйна, това не е армия, която е на ръба на поражение или е изправена пред загуба на сплотеност. Те са уморени, изтощени са, но все още са решени да продължат да се борят“, каза той.

Администрацията на Тръмп, която вече за кратко преустанови обмена на разузнавателна информация по-рано тази година, все още има значителен натиск, ако иска да окаже натиск върху Украйна да приеме сделката. Въпреки че САЩ вече не харчат пари за Украйна, те ѝ продават жизненоважни оръжия чрез съвместен механизъм с европейски съюзници.

И все пак, това влияние е ограничено във война, която много украинци възприемат като екзистенциална.