Ричард Алибегов: Една година целенасочена политика срещу бизнес средата

Отпадането на почивния понеделник след празници е предложението на “Демократична България”, което предизвика дискусии. По думите на Таня Скринска заяви, че това ще генерира повече приходи.

“Много хора, когато имат три почивни дни, ще изберат да пътуват в България и да подпомогнат туризма. Това е козметична промяна. Има много по-сериозни неща, от които ще се генерират много повече пари в бюджета. Дефицитът следващата година ще достигне 8%. Отдавна не сме на 3%, независимо какво говорят по студиата", заяви предприемачът в областта на транспортния бранш в предаването "България сутрин".

Свободното време струва пари

Ричард Алибегов, председателят на Българската асоциация на заведенията (БАЗ), добави, че през почивния ден хората харчат повече пари. "Когато правителството няма какво да каже, хвърля такова нещо в пространството. Напълно излишно - най-много 4-5 понеделника да са за цялата година. Свободното време струва много пари, защото всичко поскъпва ежедневно. Еврото няма нищо общо с влошената бизнес среда. Просто се води една година целенасочена политика срещу бизнес средата", на мнение е Алибегов.

Пред Bulgaria ON AIR Скринска добави, че администрацията не само че не съкращава хора, а назначава нови такива. И даде пример с Франция, която е една от държавите с най-високи данъци и най-лоша социална политика.

“Трябва максимално да се изсветлят всички сектори. Минималната работна заплата в последните 3 години се е вдигнала 55%, а БВП за този период - 5%. Парите в хазната идват от бизнеса, не се генерират от хората на гишето. Българският бизнес от години оцелява само защото сме много адаптивни", добави предприемачът.

Алибегов е категоричен, че най-добре се запълват дупки в бюджета с работеща икономика."Доказано вдигането на данъци не води до по-големи приходи. Има го в учебниците по икономика. Други държави показаха как не се прави, защото това води до колапс. Вдига се данъкът, но какво ще предложи по-различно държавата? Не ставаме по-производителни, че всяка година вдигаме минималната заплата", посочи председателят на БАЗ.

