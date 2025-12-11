За протокола след оставката: Шестият вот на недоверие към кабинета е неуспешен

Въпреки че минути преди гласуването на вота на недоверие премиерът Росен Желязков обяви оставката на правителството, вотът все пак бе гласуван.
Макар и след решението на министър-председателя да нямаше особено значение, и този вот на беше неуспешен.
Вотът на недоверие бе подкрепен от 106 депутати от ПП-ДБ, АПС, "Възраждане", "Величие" и МЕЧ, както и от един нечленуващ в никоя ПГ. Депутатите на ГЕРБ-СДС, БСП, ИТН и ДПС-Ново Начало не гласуваха при вота.
Вотът на недоверие беше внесен миналия петък от "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) и подкрепен с подписите на депутатите от "Алианс за права и свободи" (АПС) и „Морал, единство, чест“ (МЕЧ).
Искането за оставка на правителството подкрепиха 106 народни представители, нямаше против и въздържали се.
Според правилника за работа на Народното събрание вотът на недоверие се смята за успешен, когато за него са гласували повече от половината от всички народни представители.