На колко войни сложи край Тръмп?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп в типичен стил се похвали, че е сложил край на не една или две войни, откакто зае отново поста на 20 януари тази година. Тръмп дори поиска да бъде удостоен с Нобеловата награда за мир за тази година - нещо, което нямаше как да стане чисто технически, тъй като крайният срок за номинирането му изтече в края на януари, броени дни след като той встъпи в длъжност. Но колко конфликта всъщност уреди 47-ият президент на САЩ?

Тръмп се похвали, че е сложил край тази година на шест, седем, осем войни, отбеляза в свой репортаж френската телевизия "Франс 24". Това обаче е, меко казано, спорно, още повече че неговата дефиниция за разрешен конфликт е твърде разтеглива.

КРАЯТ НА ВОЙНАТА МЕЖДУ РУСИЯ И УКРАЙНА НЕ СЕ ВИЖДА

По време на предизборната кампания миналата година Тръмп се зарече да сложи край на войната между Русия и Украйна няколко часа след като положи клетва. Оттогава обаче минаха близо 11 месеца, а краят на конфликта така и не се вижда...

Впрочем Тръмп постепенно би отбой за сроковете, като призна, че задачата никак не е лесна предвид непримиримите и несъвместими позиции на двете страни в конфликта, които са се вкопчили в мъртва хватка на изтощение вече близо четири години.

Вчера президентът на САЩ разговаря по телефона за Украйна с лидерите на трите европейски сили - Франция, Германия и Великобритания, като довери, цитиран от Франс прес, че им е казал "доста силни думи".

Според него европейските лидери искат да организират среща за Украйна в края на тази седмица, но участието на САЩ не е гарантирано.

"Преди да отидем на среща, има неща, които искаме да знаем... Не искаме да си губим времето", каза в Белия дом Тръмп.

"Понякога трябва да оставите хората да се бият докрай, а понякога - не", добави многозначително той.

КРАЙ НА ВОЙНАТА В ГАЗА, НО КОНФЛИКТЪТ СЪВСЕМ НЕ Е УРЕДЕН

В Близкия изток - един от най-невралгичните региони на планетата, през октомври влезе в сила договорено с посредничеството на Тръмп примирие между Израел и "Хамас". Споразумението наистина сложи до голяма степен край на войната в Ивицата Газа, избухнала две години по-рано с нападението на палестинското ислямистко движение срещу южни израелски селища и останалите живи заложници бяха освободени.

Планът на Тръмп обаче оставя за по-нататък щекотливи въпроси като този за създаването на палестинска държава. В резултат прилагането му очаквано забуксува след изпълнението на първия етап, като перспективите за трайно решение на израелско-палестинския конфликт все така остават твърде далечни.

Все пак през последните дни се забелязва активизиране на дипломатическите усилия в опит да се премине към изпълнението на втората фаза от плана.

ЛИПСА НА НАПРЕДЪК ОКОЛО ИРАН

Няма напредък и в преговорите с Иран за ядрената му програма, които Тръмп поде, след като се върна в Белия дом, отбелязва Ройтерс. Нещо повече, САЩ се присъединиха през юни към кампанията на Израел на въздушни удари по цели, свързани с тази програма.

В резултат ситуацията остава напрегната и нестабилна. Иран, който поддържа "Хамас" и други антиизраелски движения като "Хизбула", макар и отслабен от израелската кампания, продължава да отхвърля искането на САЩ да спре да обогатява уран. А Израел все така предупреждава, че отново ще нанесе удари, ако се почувства застрашен.

ДРУГИ НЕУСПЕХИ НА ТРЪМП

Президентът на САЩ си приписа заслугата, че е уредил конфликта между Тайланд и Камбоджа. В негово присъствие през октомври в Малайзия бе подписано споразумение за прекратяване на огъня между тези съседни държави в Югоизточна Азия. Само че конфликтът отново се разгоря в началото на тази седмица. Впрочем Тръмп обяви вчера, че ще разговаря днес с лидерите на двете страни.

Сходна е ситуацията и в Демократична република Конго, която става сцена на кръвопролитен конфликт, в който са въвлечени съседните Руанда и Бурунди. В началото на този месец Тръмп събра във Вашингтон лидерите на ДР Конго и Руанда на церемония за подписване на мирно споразумение, въпреки че сраженията в разкъсвания от война регион продължават, посочва Ройтерс.

Вчера бунтовническата групировка М23, подкрепяна от руандийската армия, превзе град Увира в ДР Конго, в непосредствена близост до най-големия град в Бурунди - Бужумбура. АФП определя това развитие като удар по САЩ и техните миротворчески амбиции в този богат на полезни изкопаеми регион в Централна Африка.

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА САЩ ПОСТИГНА И УСПЕХИ

Тръмп постигна и някои успехи.

Президентът на САЩ например издейства прекратяване на огъня между съседните ядрени сили Индия и Пакистан през май. Тогава двете страни влязоха в сблъсъци, които продължиха четири дни и на които бе сложен край след намесата на двамата високопоставени американски представители - на вицепрезидента Джей Ди Ванс и на държавния секретар Марко Рубио.

Споразумението за прекратяване на огъня, обявено на 10 май, обаче не засяга фундаменталните проблеми, които тровят отношенията между Индия и Пакистан, още откакто те придобиват независимост от Британската империя през 1947 г., отбелязва Ройтерс. Нещо повече, Делхи отрича примирието да се дължи на американския натиск.

Тръмп се похвали също, че е сложил край на друг датиращ от десетилетия конфликт - този между Азербайджан и Армения. Той събра във Вашингтон лидерите на двете враждуващи бивши съветски републики в Южен Кавказ, които подписаха на 8 август съвместна декларация, ангажираща ги да се стремят към мирен договор. И макар че такъв за момента не е подписан, се наблюдават известна стабилизация и положителна динамика.

ЛЮБОПИТНИ ТВЪРДЕНИЯ НА ТРЪМП

Президентът на САЩ си приписа заслугата и че е уредил два конфликта, каквито всъщност не е имало.

Първият е между Етиопия и Египет във връзка с мегаязовира, построен на река Нил от първата страна. През юли Тръмп се зарече да реши "този проблем", а по-късно прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит включи Египет и Етиопия в списъка на конфликтите, "на които президентът (на САЩ) сложи край", припомня Ройтерс.

През септември обаче етиопският премиер Абий Ахмед откри язовира въпреки възраженията на съседните Египет и Судан. Египетският президент Абдел Фатах ас Сиси на свой ред предупреди, че ще защитава интересите на страната си.

До истински конфликт между Етиопия и Египет - две страни, които не граничат помежду си и всъщност се намират на повече от 2000 километра една от друга, обаче така и не се стигна.

На Балканите отношенията между Сърбия и Косово остават обтегнати - близо пет години след като те постигнаха с посредничеството на Тръмп споразумения да подобрят икономическите си отношения, отчита Ройтерс. Отново без да предостави доказателства, стопанинът на Белия дом обяви през юни, че е "спрял война" между двете съседни страни по време на първия си мандат и че "пак ще оправи нещата" и през втория.

Все пак косовската президентка Вьоса Османи каза през юли, че "през последните няколко седмици" Тръмп е предотвратил по-нататъшно изостряне на напрежението в региона. Тя обаче не навлезе в детайли, а сръбският ѝ колега Александър Вучич изобщо отрече да се задава ескалация.

ТРЪМП и НОБЕЛЪТ

Президентът на САЩ не скри както амбициите си за Нобеловата награда за мир, така и своето разочарование, след като не я получи за сметка на лидерката на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо. Норвежкият Нобелов комитет "поставя политиката над мира", реагира критично на решението Белият дом.

В същото време Тръмп неведнъж повдигна въпроса за възможна военна намеса на САЩ във Венецуела, управлявана от президента социалист Николас Мадуро, отбелязва Ройтерс.

Това определено не би повишило неговите шансове да получи така желания Нобел догодина. Загрижена за подкрепата на САЩ, Мачадо обаче посвети отчасти наградата на Тръмп, който заяви, че самият той заслужава тази чест.

Впрочем лидерите на редица страни, за които отношенията с Вашингтон са от стратегическо значение, побързаха да изразят поддръжка за Нобеловите амбиции на стопанина на Белия дом.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху предложи Тръмп за Нобел няколко часа след като президентът на САЩ обяви споразумението за слагане на край на войната в Газа. Украинският президент Володимир Зеленски от своя страна каза, че Тръмп трябва да получи най-престижното международно отличие за принос към мира, ако успее да постигне прекратяване на огъня с Русия.

Рано е да се каже дали президентът на САЩ ще се сдобие догодина с така желаната Нобелова награда за мир. Тръмп обаче вече получи своеобразна утешителна награда за тазгодишното си разочарование. Той бе удостоен миналата седмица с новоучредената от Световната федерация по футбол (ФИФА) Награда за мир на церемонията във Вашингтон по теглене на жребия за груповата фаза на 23-ото Световно първенство по футбол, което ще се състои догодина в Съединените щати, Мексико и Канада.

(Николай Станоев, БТА)