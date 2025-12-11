IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Орбан: Америка осъзнава, че цялата цивилизация в Европа е в упадък и разпад

Европа трябва да възстанови отношенията си с Русия на стратегическо ниво

11.12.2025 | 14:12 ч. 70
Снимка: архив, БГНЕС

Новата стратегия за национална сигурност на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп показва, че Америка осъзнава, че цялата цивилизация в Европа е в упадък и разпад. Това коментира днес в "Екс" унгарският премиер Виктор Орбан, цитиран от Ройтерс.

В публикуван миналата седмица широкообхватен стратегически документ администрацията на Тръмп заяви, че САЩ биха могли да преразгледат връзките си с Европа и че континентът е заплашен от „цивилизационно заличаване“ и трябва да промени курса си.

Документът предизвика потрес в Европа, но Орбан, който е дългогодишен съюзник на Тръмп, го нарече „най-важния и най-интересен документ през последните години“.

Унгарският премиер заяви, че документът показва, че Вашингтон е разбрал, че Европа е в „икономическа задънена улица“ и че ценностите ѝ, демокрацията и свободния пазар са в опасност.

Орбан каза още, че американската администрация разбира, че Европа трябва да възстанови отношенията си с Русия „на стратегическо ниво“.

Орбан поддържа тесни връзки с Москва още от началото на конфликта с Украйна и често критикува санкциите на ЕС срещу Русия, посочва Ройтерс.

"Америка има точно разбиране за упадъка на Европа. Те виждат упадъка в цивилизационен мащаб, срещу който ние в Унгария се борим от 15 години. Най-после няма да се борим срещу него сами", заяви унгарският премиер.

Миналия месец САЩ отложиха за една година прилагането за Унгария на санкциите за употреба на руски петрол и газ, след като Орбан представи доводите си за получаване на отсрочка по време на среща с Тръмп в Белия дом, преминала в сърдечна атмосфера. (БТА)

