Протест пред централата на ДПС-Ново начало, бул. "Васил Левски" е затворен за движение

Акцията е под надслов "Боклук за боклука“

10.10.2025 | 18:53 ч. Обновена: 10.10.2025 | 19:23 ч. 22
БГНЕС

Протестът "Боклук за боклука" пред сградата на "ДПС-Ново начало" на ул. "Врабча" 23 в София затвори бул. "Васил Левски" за движение. Движението ще бъде затворено до 20:00 часа, каза председателят на БОЕЦ Георги Георгиев. 

Протест под надслов „Боклук за боклука“ пред централата на "ДПС – Ново начало" започна в 18:00 часа и е обявено, че ще продължи до 20:00 часа. Организиран е от сдружение БОЕЦ. 

От организацията призоваха жителите на районите „Люлин“ и „Красно село“ да си съберат боклука и да го донесат пред централата. Протестиращите нарисуваха с черна боя главно „Д“ и в пространството изхвърлиха торби със смет. "Обръщаме оръжието на мафията срещу тях", каза председателят на БОЕЦ Георги Георгиев. 

Входът на сградата се охранява от полицейски екипи, съобщава БТА. 

В столичните райони „Люлин“ и „Красно село“ влезе в сила нова временна организация за сметосъбирането, съобщи преди седмица кметът на София Васил Терзиев относно проблема с отпадъците в двата района. Извозват се 60-70% от отпадъците в засегнатите райони „Люлин“ и „Красно село“,  а в следващата седмица се очаква да станат 100%, съобщи днес кметът пред Нова телевизия. 

