Фандъкова: Като кмет основната ми задача е била да не се стига до кризи

"2016 година също не подписах договор с една от спечелилите фирми заради завишени цени. Съвсем обяснимо е защо кметът не иска да подпише договори на два пъти по-високи цени. Аз тогава бях подготвила варианти и никой не усети спирането на сметосъбирането", това каза депутатът от ГЕРБ и бивш кмет на София Йорданка Фандъкова в предаването "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

По думите й криза има и тя е изключително сериозна и притеснява хиляди домакинства в града.

"Смятам, че всички трябва да помогнат тя да се реши. Заслужават благодарност доброволците, които помагат, министърът на правосъдието, който изпрати работна ръка. Господин Борисов много искрено предложиха помощ, защото ние така правим. Това е нашият град, ние сме загрижени за него", обясни тя.

"Като кмет основната ми задача е била да не се стига до кризи. Сметосъбирането е дейността, която е отговорност на кмета и по закон. Процедурите са дълги и сложни и трябва да се обявяват година по-рано", каза още Фандъкова.

Според нея закъснялата поръчка е необяснима.

"На 26 март е обявена процедурата за избор на изпълнител при положение, че договорите изтичат през април и май. Чух оправдания, че са се забавили в агенцията за обществени поръчки, но това не е прецедент и би трябвало да се предвиждат някои ситуации. При хипотезата, че агенцията беше спазила срока, най-рано на 1 април трябваше да бъде обявена процедурата, а договорът е изтичал на 4 април", разясни тя.

"Наистина е необяснимо защо толкова време, след като са имали притеснения, не са подготвили капацитет общинската фирма да може да помага", каза Фандъкова.

"Васил Терзиев каза, че очаква в средата на следващата седмица да се възстанови сметосъбирането в тези райони. Пожелавам му успех и ще следим", каза още тя.

По думите й позицията на ГЕРБ винаги е била в криза да няма политически препирни, а мобилизация, за да се разреши тя.

"Ще ви припомня кризата в Перник. Тогава кметът беше от БСП, а те бяха най-сериозният ни опонент. Господин Борисов мобилизира цялата държава и това беше правилно. Това беше нашият стил и ние така работим. Странно ми е мисленето на кмет, който се страхува да поиска и потърси помощ", коментира Фандъкова.

Според нея е излишно политизирането.

"Аз не мога да давам оценки как се управлява, но със сигурност трябва да се контролира. При нас винаги е имало много контрол", обясни тя.

Фандъкова каза, че последните 15 години криза с отпадъците не е имало.

"Изключително неприятно е това с изгарянето на камионите. Чух министерството на вътрешните работи, че се работи по въпроса", каза бившият кмет.

Тя коментира и плановия ремонт в "Дружба 2" и заяви, че това е голяма грешка да се прави планов ремонт в отоплителния сезон.

"Никога не съм допускала планов ремонт в отоплителен сезон", категорична бе тя.

"Аз оставих много сериозен план за модернизация на "Топлофикация" с подготвен вариант за процедура за избор на чуждестранен инвеститор. Направих опит да бъде включена част от инвестицията в плана за възстановяване. Единственото решение е инвестиции в инсталации за производство на електроенергия и естествено постепенна подмяна на мрежата", каза Фандъкова.