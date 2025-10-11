Прегледът показа: Тръмп е в „отлично общо здраве“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е в „отлично общо здраве“, съобщи неговият лекар..

Това стана, след като 79-годишният Тръмп — най-възрастният избран президент в историята на САЩ — преминал втория си медицински преглед за годината, предаде АФП.

По-рано през деня Тръмп е прегледан от лекари в военната болница „Уолтър Рийд“ във Вашингтон. След завръщането си в Белия дом той показа палец нагоре на репортерите, когато го попитаха как е минал прегледът.

„Президентът Тръмп продължава да демонстрира отлично общо здраве“, твърди в писмо лекарят му, капитан от ВМС Шон Барбабела, публикувано от Белия дом.

„Сърдечната му възраст — валидирана мярка за сърдечно-съдова жизненост чрез ЕКГ — беше установена приблизително 14 години по-млада от хронологичната му възраст. Той продължава да поддържа натоварен дневен график без ограничения“, добави Барбабела.

Бяха проведени редица рутинни изследвания, а републиканецът получи актуализирана бустерна доза срещу Covid и годишната си ваксина срещу грип, каза още лекарят му.

Прегледът идва три месеца след като Белият дом обяви, че президентът е диагностициран с венозно заболяване, след спекулации за чести синини по ръката и подути крака.

По-рано тази седмица Белият дом обяви, че прегледът ще бъде „годишен“, въпреки че Тръмп вече е преминал такъв през април.

На 0 октомври в Овалния кабинет Тръмп каза на репортерите, че ще направи „нещо като полугодишен физически преглед“

„Във върхова форма съм, но ще ви кажа. Не, засега нямам проблеми… Физически се чувствам много добре. Ментално се чувствам много добре“, заяви той.

Републиканският милиардер след това започна една от типичните си сравнения на здравето си с това на бившите президенти, особено с демократичния си предшественик Джо Байдън.

Тръмп каза, че по време на последния си преглед „също направих когнитивен тест, което винаги е рисковано, защото ако не се справех добре, вие щяхте да сте първите, които да го обявят, а аз постигнах перфектен резултат“.

След това добави: „Обама направи ли го? Буш направи ли го? Не. Байдън направи ли гоп? Определено аз го направих. Байдън не би отговорил правилно на първите три въпроса“.

Тръмп многократно е обвиняван в липса на прозрачност относно здравето си, въпреки огромния интерес към състоянието му.

През септември той отхвърли слуховете в социалните медии за здравето си — включително фалшиви публикации, че е починал.

През юли Белият дом обяви, че Тръмп е диагностициран с хронично, но безвредно венозно заболяване — хронична венозна недостатъчност — след спекулации за синината по ръката и подутите крака. Проблемът с ръката, според Белия дом, е свързан с аспирина, който Тръмп приема като част от „стандартна“ програма за сърдечно здраве.

Тръмп редовно се появява на обществени събития с плътен грим на гърба на дясната ръка, за да прикрие синините.

На последния преглед Белият дом съобщи, че републиканецът е в добро здраве, с „нормална структура и функция на сърцето, без признаци на сърдечна недостатъчност, бъбречно увреждане или системно заболяване“.