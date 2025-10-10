В неделя и понеделник ще е по-топло, но от вторник температурите падат

В събота, 11 октомври, през страната ще премине слабо изразено атмосферно смущение. Облачността ще е предимно значителна и на места, главно в Северна България и в планините, ще превали. Значителни по количество валежи не се очакват, се съобщава в седмичната прогноза за времето у нас от 11 до 16 октомври на НИМХ.

В събота северозападният вятър ще се усили и дневните температури ще се понижат слабо - ще бъдат предимно между 14 и 19 градуса, а сутрешните - между 7 и 12 градуса.

През нощта срещу неделя, 12 октомври, облачността бързо ще намалее и сутрешните температури ще се понижат, минималните - ще са между 5 и 10 градуса. В низините до обяд ще остане с ниска облачност, която след обяд ще намалява до предимно слънчево време. Дневните температури ще се повишат.

През първата половина от следващата седмица вятърът постепенно ще отслабне, към сряда-четвъртък ще се ориентира от изток-североизток и ще бъде от слаб до умерен.

В понеделник, 13 октомври, ще бъде все още предимно слънчево, с разкъсана висока облачност. Минималните температури ще са между 4 и 9 градуса, в западната част на Дунавската равнина, където вятърът ще е все още до умерен от северозапад, ще са до 12 градуса, а максималните - ще са предимно между 15 и 20 градуса.

Във вторник, 14 октомври, облачността бързо ще се увеличи, на много места ще превали дъжд, а в планините над 1600 метра - сняг. Температурите ще започнат да се понижават.

На 15 и 16 октомври, в сряда и четвъртък, времето ще се задържи предимно облачно с превалявания от дъжд, главно в Северна България, а в планините над 1200 метра ще превали сняг. Минималните температури ще са предимно между 1 и 6 градуса, по Черноморието - до 8-10 градуса, а максималните температури ще са предимно между 13 и 18 градуса.