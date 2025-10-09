Военните планове на Путин: Обекти в България са сред целите на Русия

На фона на нарастващото напрежение в Европа, разсекретено досие разкри ужасяващи подробности за военните планове на Русия. Списък с 32 европейски цели, които руският флот може да удари с ракети, способни да носят ядрени бойни глави, беше публикуван от западни медии, цитирани от Daily Express.

В него фигурират три конкретни обекта във Великобритания, а България е посочена като потенциална мишена в случай на по-широк световен конфликт.

От началото на войната в Украйна през 2022 г. руският президент Владимир Путин многократно е използвал ядрени заплахи, за да възпира Запада. Москва постави оръжията си в повишена бойна готовност, разположи тактически ядрени оръжия в Беларус и се оттегли от ключови договори за контрол.

Според информацията, публикувана първоначално от Financial Times през август 2024 г., разсекретените документи идентифицират три конкретни цели на територията на Обединеното кралство:

Корабостроителницата за подводници на Кралския флот в Бароу-ин-Фърнес.

Индустриален обект близо до град Хъл.

Неразкрита цел в Единбург, Шотландия.

Документите, които са общо 29 и датират отпреди 2022 г., са били част от презентация за руски военноморски офицери. В тях се посочва, че Балтийският флот ще се съсредоточи върху цели в Норвегия и Германия, докато Северният флот ще има за задача да нанесе удари по отбранителната индустрия във Великобритания, Норвегия и Естония.

Най-обезпокоителната част за страната ни е, че плановете предвиждат ескалация при глобален конфликт. В такъв сценарий, според документите, обекти в Румъния, България и Турция също биха могли да бъдат атакувани.

На фона на тези заплахи обаче се появяват и сигнали за дипломация. Кремъл приветства отговора на американския президент Доналд Тръмп на предложението на Путин за удължаване на последния оставащ договор за ядрени оръжия (Нов СТАРТ) с още една година. Тръмп нарече идеята „добра“, което говорителят на Кремъл Дмитрий Песков определи като „основание за оптимизъм“. Според Путин изтичането на договора би било дестабилизиращо и би насърчило разпространението на ядрени оръжия.