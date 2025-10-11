IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Проф. Кантарджиев: Грипът тази година ще дойде малко по-късно

Зависи кога българите, живеещи в Западна Европа, ще тръгнат по лекари и зъболекари у нас

11.10.2025 | 12:42 ч. 4
Снимка: БГНЕС

"Грипът тази година ще дойде малко по-късно. Доста дълго беше лятото тази година. Зависи кога българите, живеещи в Западна Европа, ще тръгнат по лекари и зъболекари у нас и ще ни донесат грипа. Обикновено така идват нещата", това каза в предаването "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ проф. Тодор Кантарджиев. 

Той прогнозира, че това ще се случи към края на ноември. 

"Хрема, гърлобол, кашлица. За кашлицата да си имаме носна кърпичка, защото позабравихме малко. Като гледам как хората кихат и кашлят в градския транспорт се питам срам нямат ли", каза той. 

Професорът каза, че коронавирус има в момента и случаите са около 2 хиляди на седмица, което не е плашещо. 

"Случаите са десет пъти по-малко от миналата година по това време", успокои професорът. 

Проф. Кантарджиев съветва веднага да се взимат мерки при болки в гърлото, за да не премине инфекцията към белия дроб. По думите му за гърло най-добре действа сода и лимон. Реже се резенче лимон, топи се в сода за хляб и се изяжда. 

