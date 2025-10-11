Денков: Вината за кризата с боклука в София е в тези, които извиват ръцете на софиянци

Нов свидетел, разпитан ден преди заседанието, без никой да може да му провери показанията, със същата логика, че някой е казал нещо, кметът се задържа. Така се доближава моментът, в който ще се поиска да бъде отстранен от кметския пост. Това заяви акад. Николай Денков от „Продължаваме Промяната – Демократична България”, след като съдът отново остави варненския кмет Благомир Коцев в ареста.

Той обясни, че очакват нови избори във Варна.

„Не може по показания, които не съдържат конкретни доказателства за дадени пари, да говориш за корупция. Дори новият свидетел не каза, че е говорил с Благомир Коцев, а с близкия семеен кръг. Защо тогава Коцев е в ареста? Прави се всичко възможно, за да се фокусира върху Коцев и да се отстрани от поста”, категоричен е той.

Обясни, че е имало натиск Коцев да се дистанцира от ПП, за да не бъде арестуван: „Той даде знак, че е притискан, че няма да се поддаде, и резултатът е този. Варна има много значение с пристанището си, откъдето може да влизат много неща.”

„В Пазарджик има избори в неделя, защото видяха, че кметът не се поддава на мафиотския натиск, отново за боклука, и му махнаха общинския съвет. Това е прецедент, отново виждаме избирателно правосъдие”, обърна внимание Денков.

„Решението е веднага Прокурорската колегия на ВСС да избере друг и.д. главен прокурор. Защо единствено Сарафов може да е и.д. главен прокурор, Антон Славчев – единствено шеф на Антикорупционната комисия, Деньо Денев – шеф на ДАНС? Защото това са хората ,които изпълняват безпрекословно това, което им кажат едно голямо „Д” и едно малко „Б”, каза още той.

Категоричен е, че вината за кризата с боклука в София е в „тези, които извиват ръцете на софиянци“.