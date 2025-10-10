Петков за Коцев: Срам за съда, срам за прокурора

"Срам за съда, срам за прокурора. Цялата процедура е нагласена. Стига токова", каза депутатът от ПП-ДБ Кирил Петков след решението на съда да остави кмета на Варна Благомир Коцев в ареста.

От "Продължаваме промяната" подчертават, че четвърти месец кметът е в ареста, "но това не е достатъчно, за да пречупят Благо".

"Не могат да действат със силата на аргументите, затова използват силата на репресията. Правен нонсенс след правен нонсенс.

Това досъдебно производство ще влезе в историята като поръчково и ще бъде преподавано на студентите как не трябва да се прави. Неслучайно неговият арест и процесът предизвикаха масови протести и международен отзвук. Безпрецедентна несправедливост!", коментира от ПП.

Според съда Коцев може да извърши ново престъпление, тъй като още е кмет на Варна.

Той от своя страна каза, че е невинен и само иска да се прибере у дома при семейството си.корупция