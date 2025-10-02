IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 40

Разследват заплаха за убийство срещу сестрата на Благомир Коцев

Посланието: „Останете живи заради близките си“ е било написано на кутии с пури

02.10.2025 | 09:51 ч. 18
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Полицията във Варна разследва сигнал за заплаха срещу сестрата на кмета на града Благомир Коцев - Биляна Коцева, съобщи БНР. 

Посланието с текст: „Останете живи заради близките си“ е било написано върху кутии с пури, оставени в семейния ресторант на Коцеви от малолетно момче, което в момента се издирва от органите на реда. 

Образувано е досъдебно произвоство за закана за убийство, предаде БНР. 

Свързани статии

Благомир Коцев остава в ареста, след като беше задържан при акция на Антикорупционната комисия на 8 юли. Повдигнато му е обвинение за участие в организирана престъпна група за искане на подкуп при обществени поръчки.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Благомир Коцев сестра заплаха за убийство
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem