Катастрофа затвори пътя Велико Търново – Горна Оряховица

Катастрофа тази сутрин затвори пътя Велико Търново – Горна Оряховица, две коли са се ударили край Арбанаси.

Инцидентът е станал на спускането малко преди входа на Велико Търново, в посока към града.

На мястото са пристигнали екипи на „Пътна полиция“, които временно затвориха пътния участък до изясняване на обстоятелствата около произшествието и проверка дали има пострадали, съобщава Нова телевизия.

Движението се пренасочва по обходен маршрут.