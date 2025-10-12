Катастрофа затвори пътя Велико Търново – Горна Оряховица

Катастрофа тази сутрин затвори пътя Велико Търново – Горна Оряховица, две коли са се ударили край Арбанаси.
Инцидентът е станал на спускането малко преди входа на Велико Търново, в посока към града.
На мястото са пристигнали екипи на „Пътна полиция“, които временно затвориха пътния участък до изясняване на обстоятелствата около произшествието и проверка дали има пострадали, съобщава Нова телевизия.
Движението се пренасочва по обходен маршрут.