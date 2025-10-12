IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Катастрофа затвори пътя Велико Търново – Горна Оряховица

Две коли са се ударили край Арбанаси

12.10.2025 | 07:49 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Катастрофа тази сутрин затвори пътя Велико Търново – Горна Оряховица, две коли са се ударили край Арбанаси.

Инцидентът е станал на спускането малко преди входа на Велико Търново, в посока към града. 

На мястото са пристигнали екипи на „Пътна полиция“, които временно затвориха пътния участък до изясняване на обстоятелствата около произшествието и проверка дали има пострадали, съобщава Нова телевизия.  

Движението се пренасочва по обходен маршрут.

катастрофа арбанаси велико търнов
