И следващата седмица тапи на "Тракия", пак ще спират трафика

Спирането ще бъде спиран 24 и 33 км в посока София

12.10.2025 | 10:15 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Ще се спира изцяло трафикът за София в участъка в ремонт на автомагистрала „Тракия“ между 24 и 33 км от понеделник до четвъртък на четири пъти в следобедните часове за около половин час, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). 

Трафикът ще бъде спиран в 12:00 ч., 14:00 ч., 16:00 ч. и 18:00 ч. за всички пътуващи от Пловдив към София. Целта е пропускане и регулиране на трафика при образуването на колона от автомобили. 

От АПИ апелират шофьорите да предвидят повече време за пътуване, да спазват пътните знаци и въведената временна организация на движението, както и да съобразят времето си за тръгване с въведените часови ограничения. Гражданите, пътуващи към и от Пловдив, могат да използват и алтернативни маршрути – Подбалканският път I-6 София – Карлово, както и пътя Ихтиман – Самоков. По преценка на „Пътна полиция“ могат да бъдат въвеждани и допълните мерки за регулиране на трафика.

В още три участъка на автомагистрала „Тракия“ в областите Пазарджик, Стара Загора и Сливен се извършват ремонти в едното платното, а движението е пренасочено двупосочно в платното, в което не се извършват строителни работи. 

За повишаване на безопасността на движение и улеснение на шофьорите, всяка неделя до края на октомври от 14:00 ч. до 19:00 ч. ще бъде ограничавано движението на камионите над 12 т в платното в посока София от пътен възел „Стара Загора“ до София на автомагистрала „Тракия“.

