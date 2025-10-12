Какво учи Кремъл от войната в Украйна?

Историята на руското нахлуване в Украйна е история на объркани очаквания и резки колебания в представянето. В началото на войната по-голямата част от НАТО виждаше Русия като неудържим гигант, готов бързо да победи Украйна. Вместо това руските сили бяха спрени и отблъснати. След това външни наблюдатели решиха, че руската армия е гнила, може би на една контраатака от колапс. Това също се оказа невярно - украинските офанзиви се провалиха и Москва възобнови бавното си настъпление. Сега много хора гледат отвъд Русия, за да разберат състоянието на бойното поле, обвинявайки вместо това за проблемите на Киев недостатъчната външна подкрепа, пише Foreign Policy.

Това, което много политици и стратези са пропуснали, е степента, до която Москва се е поучила от своите провали и е адаптирала стратегията и подхода си към войната, в Украйна и извън нея. В началото на 2022 г. Русия стартира систематични усилия за анализ на бойния си опит, извличане на поуки от него и споделяне на тези уроци във въоръжените си сили. До началото на 2023 г. Москва тихомълком изгради сложна екосистема от обучение, която включва производствената база за отбрана, университетите и войниците нагоре и надолу по веригата на командване. Днес военните институционализират своите знания, пренасочват своите производители на отбранителна техника и изследователски организации, за да подкрепят нуждите на военното време, и съчетават технологични стартиращи компании с държавни ресурси.

Резултатът е нови тактики на бойното поле – кодифицирани в програми за обучение и бойни наръчници – и по-добри оръжия. Москва разработи нови начини за използване на дронове за откриване и убиване на украински войници и за унищожаване на украински активи, превръщайки това, което някога е било зона на слабост, в зона на сила. Тя е построила по-добри ракети и е създала по-здрави и способни бронирани системи. Дава на младшите командири повече свобода за планиране. Тя се превърна във войска, способна както да се развива по време на тази война, така и да се подготвя за бъдещи, високотехнологични конфликти.

Поради тези промени Украйна вероятно ще се изправи пред още по-големи разрушения през следващите месеци. Ще трябва да се справи с по-бързи и по-многобройни руски атаки с дронове, което ще доведе до повече щети за градове, цивилни и критична инфраструктура. По-голям брой ракети ще преминат през украинската отбрана. Десетте мили, водещи до фронтовата линия, които вече са много опасни, ще станат още по-опасни и трудни за преминаване. Тези промени може да не доведат до драматични пробиви за Русия , благодарение на украинската отбрана и обширните атаки с дронове и артилерия. Но те означават, че Москва може да продължи да търгува живота на войниците си за бавни постижения в Донбас, надявайки се, че НАТО ще се умори от конфликта.

Някои американски и европейски чиновници наистина губят интерес към Украйна. Но същите руски адаптации, които заплашват Украйна, би трябвало да тревожат политиците и на други места. Руската армия ще излезе от инвазията си с богат опит и ясна визия за бъдещето на бойните действия и споделя опита си с Китай, Иран и Северна Корея. Тя е положила основите за по-интензивен период на обучение и преустройство след края на войната. Русия ще остане ограничена от лоша дисциплина и ще се бори да произвежда най-сложното оборудване. Но тя ще бъде толкова готова за новия начин на водене на война, колкото всяка друга държава, независимо от ограниченията в ресурсите си. Ако не искат да изостанат, Вашингтон и европейските столици трябва да започнат да се учат от войната в Украйна, а не да се обръщат назад. Вместо да я отхвърлят, те трябва да изучават проучванията на Русия – и след това да започнат да правят свои собствени промени.

Руската армия е принудена да се адаптира към обстоятелствата още от първите дни на инвазията си. За да оцелеят при ожесточените украински контраатаки, руските части са присадили защитна броня на превозните си средства, научили са нови стилове камуфлаж и са възприели тактики за нападение на малки подразделения, наред с много други адаптации. Руските войници също така са споделяли съвети неофициално чрез социални мрежи, затворени канали в социалните медии и самостоятелно публикувани наръчници със съвети. Този вид неформално обучение от човек на човек или от подразделение на подразделение е важен първи етап от адаптацията във военно време. Но освен ако по-голямата военна организация не усвои тези уроци, те често се губят с времето, не се предават на нуждаещите се и не се разпространяват в рамките на силите.

Вторият етап на обучение включва институционализиране на тези промени, например чрез преразглеждане на програмите за обучение, плановете за обществени поръчки и оперативните концепции. След това военните трябва да се ангажират с прогнозно обучение за бъдещето на войната и да осъзнаят необходимостта от реформи или трансформационни промени. Военните, които се учат най-добре, следват пет стъпки: придобиват боен опит, анализират го, предлагат препоръки, разпространяват препоръките и поуките в силите си и накрая ги прилагат.

Когато стана ясно, че войната ще се проточи, Русия започна да изпълнява повечето от тези критерии. Това, което започна като ad hoc адаптация на бойното поле, се превърна в систематично усилие да се вземе опитът от бойното поле, да се проучи и да се сподели в армията с цел подобряване на нейното представяне. През 2022 г. например военните наредиха на специални щабни офицери и изследователи да наемат командни пунктове на фронтовата линия, за да могат да наблюдават войната възможно най-отблизо и да се стремят да разберат представянето на войските. След това изследователите прегледаха резултатите от битките, проучиха дневниците на командирите и интервюираха личния състав, за да генерират аналитични доклади. След допълнителна оценка тези доклади за „извлечените поуки“ (както ги наричат ​​военни експерти) бяха споделени с щаба по време на войната в Ростов, генералния щаб в Москва, щабовете на родовете войски, военните академии, отбранителните фирми и военната изследователска общност.

След това въоръжените сили се приспособиха в съответствие с това. Подпомогнати от заповедта за мобилизация на Москва от септември 2022 г. и нарастващия бюджет за отбрана, руската армия реорганизира командната си структура и промени тактиката и разположението на силите си в Украйна. Москва промени логистичната си система, за да я направи по-оцелителна. Тя въведе нови технологии или нови начини за използване на стари технологии, за да подобри както прецизното насочване, така и възможностите си за електронна война. Тези междинни адаптации помогнаха на Русия да стабилизира фронтовите си линии и да издържи контраофанзивата на Украйна през 2023 г.

Оттогава екосистемата за обучение на Русия стана още по-обширна. В Москва руската армия има над 20 комисии, посветени на прилагането на препоръки, базирани на информация, получена от фронтовата линия и от руски изследователи. Военните са заети с разпространението на извлечените поуки сред силите, като ги обобщават в бюлетини, провеждат тематични семинари и са домакини на конференции за отстраняване на проблеми и споделяне на знания. Южният военен окръг на Русия многократно събира войници и командири от военновъздушните сили, сухопътните войски, силите за електронна борба и отбранителната промишленост, за да ги научи как по-добре да откриват, потушават и унищожават безпилотните летателни апарати (БЛА) на противника, които бяха от съществено значение за ранния военен успех на Украйна. На конференция през 2023 г., организирана от руската артилерийска академия, войници и експерти се събраха, за да преразгледат артилерийската тактика и да интегрират дронове в артилерийските удари. Само за три години Русия е направила над 450 междинни изменения на бойните наръчници. Военните лидери подчертават, че тези наръчници вероятно ще бъдат напълно преработени след края на войната.

През първата година от инвазията Украйна получи помощ от неочакван източник: руската военна техника. В продължение на месеци руското оборудване многократно се повреждаше поради небрежна поддръжка, производствени дефекти и конструктивни недостатъци. Да вземем за пример московското оборудване за електронна война: внезапна проверка на стотици руски системи за електронна война откри дефекти в 30% от тях. Най-често срещаният недостатък беше лошото качество на електронните подкомпоненти, по-специално схемите. Според водещото издание на руската армия „ Военна мисъл“ , цели 60 до 70 процента от повреди в руските системи за електронна война от 2022 до 2024 г. са причинени от неизправности на оборудването от различен тип. Само 30 до 40 процента от повреди са причинени от украински военен огън.

Понякога Русия се затрудняваше да реши проблемите си с оборудването. През първата година от войната бавната реакция на отбранителната индустрия, откъснатостта от войниците и остарелите разпоредби възпрепятстваха иновационните усилия. Но в крайна сметка производителите на отбранително оборудване в страната бяха инструктирани да подобрят производството, да увеличат темпа на ремонт и като цяло да ускорят иновациите. И благодарение на правителствената подкрепа, те го направиха. Министерството на отбраната облекчи разпоредбите, за да съкрати сроковете за научноизследователска и развойна дейност. То проведе срещи с производствената база на отбранителната индустрия, за да гарантира, че получава и обработва обратна връзка от фронтовите подразделения и прави промени. Междувременно отбранителните компании изпратиха специалисти от индустрията в окупирана Украйна, за да поправят оборудване, да проучат неговата производителност и да докладват, точно както направиха в Сирия , когато Русия защитаваше режима на Башар Асад. А от началото на 2023 г. Кремъл създаде програми за интегриране на граждански университети и изследователски центрове в усилията за национална отбрана. Той подобри сътрудничеството между военни и граждански инженери на изпитателни полигони и тренировъчни площадки за тестване на прототипи, преди да бъдат изпратени в бой.

Руското правителство също така стартира инициативи за подпомагане на стартиращи компании в областта на отбраната в страната с надеждата да насърчи иновациите. Руският министър на отбраната Андрей Белоусов, например, работи за свързване на стартиращи компании с държавните компании, които доминират в сектора и са устойчиви на новодошлите. Това проработи: сега стартиращите компании заеха мястото си редом до най-големите руски контрагенти в областта на отбраната на оръжейни изложения и продават продуктите си на военните. Тези промени позволиха на Русия да започне да доближава технологичното предимство, на което Киев се радваше в ранните години на войната. Руските производители произвеждат нови и модифицирани системи, по-подходящи за условията в Украйна. Руските военни, от своя страна, се научиха как да ги използват. Може би най-известният случай е, че Министерството на отбраната създаде Рубикон, елитното звено за изследване и операции с дронове в страната, което експериментира с различни видове тактики, които сега дават информация за начина, по който се инструктират други звена с безпилотни летателни апарати.

Москва е направила и по-малко крещящи, но също толкова съществени подобрения. Отбранителните компании са подобрили бронята и други защитни системи на много класове превозни средства и са оборудвали други с по-мощни двигатели, по-добри мерници и подобрени системи за заглушаване. Страната е увеличила смъртоносността на своите планиращи бомби и е увеличила производството на модифицирани дронове „Шахед“ и различни други видове безпилотни летателни апарати. А отбранителният сектор се занимава с производствени дефекти и подобрява протоколите за поддръжка на руските системи за електронна война.

Тези подобрения обясняват защо украинците са се сблъсквали с повече проблеми през последната година и половина. През 2022 и 2023 г. Киев можеше сравнително лесно да атакува руски командни центрове, запаси и линии за доставки; днес руските електронни контрамерки и коригирана противоракетна отбрана правят подобни атаки по-трудни. Руските удари с дронове и ракети също стават все по-мащабни и по-сложни. Като минимум това означава, че партньорите на Украйна ще трябва да ѝ доставят повече противовъздушна отбрана и да инвестират повече в системите за електронна война на страната. Украйна също така разработва ракета с голям обсег, тъй като се стреми да унищожи руските оръжия в техния източник.

Руското обучение се простира и до друга важна област: обучението. Военните инструктори на страната щателно преглеждат бойния опит и интегрират научените уроци в програмите за обучение. За да се гарантира, че тези програми са едновременно релевантни и реалистични, Русия ротира войските между бойното поле и полигоните, подобно на това, че е изпращала производители на отбранително оборудване на фронта. Когато личните посещения не са възможни, военните организират защитени видеоконференции между фронтовите части, академиите и учебните центрове. Някои ветерани с увреждания са станали инструктори на пълен работен ден.

Русия направи няколко промени в обучението в резултат на бойния си опит в Украйна. Тя направи симулаторите си по-реалистични и промени обучението си по тактическа първа помощ. Започна да обучава войските как да управляват военни машини в сложно бойно поле с дронове, както и как да извършват малка атака в рамките на по-голям дрон и бронирана атака – и двете критични задачи във война, където фронтовите линии са под постоянно наблюдение от Киев. (Като се има предвид, че Украйна може да вижда по-голямата част от това, което Русия прави на бойното поле, са необходими малки, отделни щурмови екипи, за да се преодолеят отбранителните позиции на Киев.) За първи път руски инструктори използват дронове, за да наблюдават обучението на войниците, за да могат по-добре да оценяват и обсъждат успехите и неуспехите на подразделенията след това.

Русия също така направи няколко промени в курса си за обучение на младши офицери, за да ги подготви по-добре за оперативни задачи. Тези промени не представляват пълна реформа; основната корекция на Москва по време на война е добавянето на двумесечна допълнителна тренировъчна сесия, която да помогне на лейтенантите да подобрят уменията си по стрелба и артилерия, разузнаване, топография, навигация, използване на дронове и тактическа медицина. Инструкторите се фокусират и върху обучението на младши офицери как да командват малки части, предвид значението на малките пехотни атаки на бойното поле. Някои младши офицери дори се обучават на това, което държавите от НАТО наричат ​​планиране на мисии, при което им се дава цел, която те и техните щабове трябва да разберат как да постигнат сами, вместо да следват централизирани команди. Това е голяма промяна за традиционно управляваната отгоре руска армия, вдъхновена от успехите, които някои руски части постигнаха срещу Киев.

Въпреки вниманието, което висшето ръководство отдели на тяхното отстраняване, руските програми за обучение остават неравномерни. Обучението на доброволците, пътуващи към Украйна, сега с право е фокусирано върху обучението на войници да се бият в малки щурмови екипи на бойни полета, пренаситени с дронове. Но обучението остава твърде кратко, така че войските все още пристигат неподходящи за бойните си задачи. Въпреки че учебната програма за новобранци също е променена от 2022 г. насам, за да отразява бойния опит, тя все още не е напълно обновена. Някои окръжни учебни центрове все още преподават остаряла информация или по друг начин не са в крак с бързата адаптация на бойното поле, съобщават руски служители. Военните са прибягнали до внезапни проверки, за да гарантират, че се приемат нови директиви за обучение.

Руското обучение може да остане незавършен процес, а ожесточената украинска съпротива продължава да пречи на Кремъл да постигне основните си цели. И все пак промените в Москва несъмнено са обезсърчителни за украинците. От началото на войната Киев се справя добре с Москва до голяма степен заради иновативното си предимство, което сега ерозира.

Като начало, процесът на обучение на руската армия има критичен недостатък – такъв, който обяснява разделението между динамичното обучение, което се провежда сред персонала на щаба, изследователите и някои отбранителни фирми у дома, и мрачния опит на войниците на фронтовата линия. Въпреки че руската армия показва сила в придобиването, анализирането и разпространението на боен опит, тя се затруднява да приложи своите препоръки – и съответно да гарантира, че насоките ѝ се спазват. Длъжностни лица препоръчаха например системата за контрол на качеството на страната да бъде преразгледана в отговор на многобройните сривове и грешки, но страната все още не го е направила. По подобен начин изучаването на бойната медицина и бойната травматология в Русия е напреднало значително от 2022 г. насам. И все пак броят на войниците на фронтовата линия, заразени с ХИВ инфекции, нараства рязко, поне отчасти защото полевите болници използват повторно спринцовки и имат лоши санитарни практики по време на събития с масови жертви.

След това са областите, в които Москва все още се затруднява да се научи на нещо – като дисциплина и професионализъм, дълго пренебрегвани области на бойната мощ. В резултат на това качеството на руския фронтов персонал все още е силно променливо. Някои части имат компетентни командири, но други имат лидери, които са агресивни или отсъстват. Съседните части не успяват да се координират, което води до прекомерни жертви по време на ротации или маневри. Частите се затрудняват да се сплотят, когато се регенерират (както често се случва; руската армия продължава да търпи огромни загуби). Някои служители са изложени на насилие и пренебрежение в собствените си части. Други могат да получат драконовски наказания за нарушения, като например връзване за дървета или оставяне в открити шахти.

Въпреки че не са попречили на бойните сили да изпълняват повечето от възложените им задачи, тези проблеми със сигурност са част от причината Русия да продължава да се представя по-зле от своите материални и човешки предимства. Руските военни психолози бият тревога, твърдейки, че настоящите усилия на страната им за оценка на психологическото състояние на войниците и идентифициране на причинители на така нареченото девиантно поведение (дезертьорство, предаване, насилие или загуба на бойна ефективност) са остарели. Но самият военен апарат не е интернализирал това послание, избирайки вместо това да се съсредоточи върху издръжливостта и изпълнението на заповедите с всички необходими средства.

Поне засега, предизвикателствата, свързани с характера на самата война, също са изключително трудни за разрешаване, дори след като са били идентифицирани. Руското командване, например, е добре запознато с факта, че украинското бойно поле се наблюдава обстойно от дронове и че следователно е почти невъзможно да се струпят голям брой сили за бронирана атака, без да се попадне под атака. Във военните списания стратези директно признават, че традиционните формирования на Русия са престанали „да служат като основно условие за постигане на успех“. Военните са се адаптирали, като са се отдръпнали от използването на големи бронирани формирования, като все повече са възприели малките щурмови екипи, които сега са в основата на военното обучение. Руските власти също така са добавили нови подразделения с дронове, щурмови отряди и разузнавателни отряди, за да помогнат за преодоляване на подготвените украински защитни линии. Въпреки че тези промени усложняват украинските контрамерки и понякога водят до тактически руски пробиви, те са свързани с изключително високи жертви и тези малки части и отряди не могат да завземат и задържат територия по начина, по който може голяма, масирана сила. Въпреки това Кремъл изисква войната да продължи по този начин.

И накрая, постиженията на Москва в следвоенния период на обучение не са особено вдъхновяващи. След съветската война в Афганистан и руската война в помощ на режима на Асад, военните на страната не успяха да се поучат или забравиха бойния си опит, защото придобитите знания не бяха разпространени отвъд малките групи, които се сражаваха. Руските въоръжени сили също не успяха да приложат важни уроци през 90-те и началото на 2000-те години, когато финансовата и лидерска подкрепа за следвоенните реформи се срина.

И все пак, нито един от тези фактори не е налице в днешна Русия. Всъщност, много от процесите на обучение, които сега се провеждат, наподобяват тези, през които Москва премина след Втората световна война . Предвид настоящата си архитектура, финанси и ръководство, руската армия изглежда готова за всеобхватен и интензивен период на обучение след края на войната в Украйна. Длъжностни лица вече обсъждат обширен преглед на руските оперативни концепции, военна теория и стратегия, бойни разпоредби и дългосрочни решения за обществени поръчки от сега до средата на 30-те години на 21-ви век. Руски представители заявиха, че преодоляването на заплахите от мащабни бронирани атаки е основен приоритет в научните изследвания и че планират да променят структурата на силите и оперативните концепции на военните, за да отговорят на това предизвикателство. Отсега нататък руската армия вероятно ще създава повече безпилотни летателни апарати и други безпилотни системи, които ще допълнят военната мощ на Москва спрямо НАТО.

Руските лидери ще интегрират допълнително дронове, роботи и други автономни системи в силите. Според военните, тези технологии са бъдещето на бойните действия: руски военни експерти пишат, че безпилотните системи ще се превърнат в най-важните оръжия на двадесет и първи век. Светът, който те си представят, скоро ще има рояци от автономни дронове, които могат да надвият защитата на противниците, микродронове, които са трудни за идентифициране или спиране, и дронове, които имитират птици, буболечки или други диви животни. Руските военни наблюдават използването на бойни роботи от украинските военни и се готвят да инвестират повече в тази област, за да помогнат със задачи като пост, логистика, минно дело и разминиране, както и подводно наблюдение.

Руските военни теоретици и лидери също виждат изкуствения интелект като съществена част от съвременния бой. Скоростта, с която технологията може да обработва нарастващи количества цифрова информация, ще позволи на командирите да вземат по-бързи решения. Стратезите на Москва се опасяват, че ако руските командири не разполагат с първокласни инструменти за изкуствен интелект, те ще бъдат победени от противниците, които ги притежават. В резултат на това руските експерти обмислят как да внедрят системи за вземане на решения с изкуствен интелект и оръжия, базирани на изкуствен интелект, до началото на 30-те години на 21-ви век. Военните проучват как да използват изкуствен интелект в хиперзвукови ракети, системи за противовъздушна отбрана и дронове, за да подобрят производителността. Също така се обмисля как изкуственият интелект би могъл да ускори изпълнението на аналитични задачи и да автоматизира командите. Въпреки че тази област е национален приоритет, инвестициите в изкуствен интелект остават сравнително скромни, което ограничава възможностите на Русия в близко бъдеще.

В началото на инвазията през 2022 г. руските военни погрешно прецениха възможностите и волята на Украйна за борба. Оборудването на Москва не винаги беше на ниво, а някои системи се повредиха напълно. Войниците ѝ не бяха обучени за възложените им мисии (или дори не им беше казано, че ще отидат на война). Командната ѝ верига се затрудняваше да функционира.

Но наблюдателите на руската армия вече не могат да обвържат възгледите ѝ с този период. През годините след това тя се превърна в обучаваща се организация и текущите адаптации на фронтовата линия са само част от образователната ѝ дейност. Москва придобива и анализира боен опит и разпространява научените уроци в цялата си екосистема на силите и отбраната. Тя систематично се опитва да улови и институционализира своя военен опит и да се подготви за следвоенен период на реформи. Тя осъзнава, че бъдещият характер на войната се променя, така че и военните трябва да се променят.

Руските лидери ще се сблъскат с препятствия пред амбициите си дори след края на този конфликт. Международните санкции, например, ще бъдат основна пречка за техния напредък (при условие че тези санкции продължат). Способността на руската армия да се подобрява, в края на краищата, ще зависи от устойчивото финансиране, достъпа до критични минерали и способността да произвежда първокласно оборудване – всички неща, които санкциите затрудняват. Руската армия също ще се нуждае от подкрепата на лидерството и от участието на достатъчно опитни ветерани, за да влязат в сила планираните реформи. И независимо какво се случи, Русия ще бъде ограничена от традиционните си слабости в персонала – например лоша дисциплина – и скъпа програма за обществени поръчки, която ще изтощи ресурсите ѝ.

и ще разработят контрамерки срещу най-новите възможности и тактики на Русия. НАТО трябва да докаже, че тези страхове са оправдани. За да се изравнят с руските възможности и да наваксат в ключови области като войната с дронове, Съединените щати и Европа трябва да ускорят анализа си на нахлуването в Украйна и след това да се адаптират, включително чрез закупуване на повече безпилотни летателни апарати и чрез приемане на други иновации. Въпреки че няколко организации в страните от НАТО са посветени на извличането на поуки от войната, напредъкът е неравномерен и изолиран. Усилията на тези организации все още не са променили цялостно плановете за обществени поръчки, режимите на обучение или оперативните концепции на техните страни.

За да избегнат изоставане, Съединените щати и Европа трябва да започнат да обръщат по-голямо внимание – особено след като Москва предава знанията си на своите автократични партньори. Но това означава, че те трябва да видят руската армия такава, каквато е: несъвършена, но устойчива по свой собствен начин. Структурните ѝ проблеми са много реални и биха били особено остри в случай на конфликт с НАТО. И все пак процесът на обучение е безмилостен. Руските въоръжени сили ще променят допълнително тактиките, ще въвеждат нови оръжия и ще се разширяват, докато започват десетилетен процес на преустройство. Експертите обичат да казват, че армиите оформят войната. Но войната също оформя армиите.