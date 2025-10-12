Джо Байдън преминава лъчетерапия, бори се с рак на простатата

Бившият президент на САЩ Джо Байдън преминава през нов етап от лечението си в борбата с агресивна форма на рак на простатата.

В изявление говорителката му Кели Съли заяви: „Като част от плана за лечение на рак на простатата, президент Байдън в момента се подлага на лъчетерапия и хормонално лечение.“

Лъчетерапията, която Байдън е започнал миналия месец, се очаква да продължи пет седмици. Той приема и хормонално лекарство в таблетна форма.

През май личният офис на Байдън разкри, че той е бил диагностициран с агресивна форма на рак на простатата, след като „рутинен профилактичен преглед“ е открил „малък възел“.

„Миналата седмица президентът Джо Байдън бе прегледан заради ново образувание на простатата, след като се оплака от засилени уринарни симптоми. В петък беше поставена диагноза рак на простатата с резултат по Глийсън 9 (група 5), с метастази в костите. Въпреки че това представлява по-агресивна форма на заболяването, ракът изглежда е хормонално чувствителен, което позволява ефективно лечение. Президентът и семейството му обсъждат възможните терапии с неговите лекари“, се казва в изявлението.

Самият Байдън написа в изявление в социалните мрежи: „Ракът засяга всички ни. Както толкова много от вас, и ние с Джил научихме, че сме най-силни в най-трудните моменти. Благодарим ви, че ни подкрепяте с любов и съчувствие.“

През септември стана ясно, че Байдън е претърпял и операция за отстраняване на кожно образувание, свързано с рак. През 2023 г., когато все още беше президент, му бе премахнат друг кожен тумор от гърдите – базално-клетъчен карцином, често срещана форма на рак на кожата.

Семейството на Байдън е изправено пред множество битки с онкологични заболявания. Синът му Бо почина от мозъчен тумор на 46-годишна възраст, а първата дама Джил Байдън имаше два злокачествени кожни тумора, които бяха отстранени през 2023 г.