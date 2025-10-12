София близо до подпис с турска фирма за боклука

Зам.-кметът по екология потвърди, че общината обмисля подписване на договор с турска фирма, чийто камиони бяха запалени по време на процедурата
Кризата с боклука в София постепенно отшумява, а заместник-кметът на София по екология Надежда Бобчева потвърди, че общината обмисля подписване на договор с турска фирма, чийто камиони бяха запалени по време на процедурата.
„Фирмата не се отказа от участие изцяло – те кандидатстваха за две позиции и офертата им за другата зона отговаря на нашата прогнозна стойност. Вероятно ще подпишем договор с тях“, заяви тя.
Тя увери, че в рамките на следващата седмица сметоизвозването в засегнатите райони „Красно село“ и „Люлин“ ще бъде напълно възстановено.
По думите ѝ общината е получила съдействие от редица български общини и организации, сред които Ботевград, Елин Пелин, Благоевград, Панагюрище и Гората.БГ, които са предоставили сметосъбираща техника. Очаква се новоназначените работници да започнат работа в понеделник, а до седмица да бъде осигурено пълно сметосъбиране.
„Нашите изчисления показват, че са нужни около 10 камиона – в момента имаме 9 и очакваме да осигурим още един. Подадени са 31 заявления за шофьори, което е напълно достатъчно“, уточни тя.
Според заместник-кмета разходите за сметоизвозване в момента са по-ниски от тези, които общината е плащала досега.
„Фирмата, която извършваше услугата до миналата седмица, работеше на цена от 144,90 лв. на тон, а новата оферта беше 422 лв. – почти три пъти по-висока. Сега чистим на значително по-ниска стойност, тъй като използваме предоставени безвъзмездно камиони“, обясни Бобчева.
Бобчева коментира и случаите на саботаж и нарязани чували с отпадъци, за които съобщи и кметът Васил Терзиев.
„Имаме своите съмнения кой стои зад тези действия, но ще ги обявим, когато имаме доказателства. Всеки виновен ще бъде санкциониран“, каза тя.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.