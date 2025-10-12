София близо до подпис с турска фирма за боклука

Зам.-кметът по екология потвърди, че общината обмисля подписване на договор с турска фирма, чийто камиони бяха запалени по време на процедурата

Кризата с боклука в София постепенно отшумява, а заместник-кметът на София по екология Надежда Бобчева потвърди, че общината обмисля подписване на договор с турска фирма, чийто камиони бяха запалени по време на процедурата.

„Фирмата не се отказа от участие изцяло – те кандидатстваха за две позиции и офертата им за другата зона отговаря на нашата прогнозна стойност. Вероятно ще подпишем договор с тях“, заяви тя.

Тя увери, че в рамките на следващата седмица сметоизвозването в засегнатите райони „Красно село“ и „Люлин“ ще бъде напълно възстановено.

По думите ѝ общината е получила съдействие от редица български общини и организации, сред които Ботевград, Елин Пелин, Благоевград, Панагюрище и Гората.БГ, които са предоставили сметосъбираща техника. Очаква се новоназначените работници да започнат работа в понеделник, а до седмица да бъде осигурено пълно сметосъбиране.

„Нашите изчисления показват, че са нужни около 10 камиона – в момента имаме 9 и очакваме да осигурим още един. Подадени са 31 заявления за шофьори, което е напълно достатъчно“, уточни тя.

Според заместник-кмета разходите за сметоизвозване в момента са по-ниски от тези, които общината е плащала досега.

„Фирмата, която извършваше услугата до миналата седмица, работеше на цена от 144,90 лв. на тон, а новата оферта беше 422 лв. – почти три пъти по-висока. Сега чистим на значително по-ниска стойност, тъй като използваме предоставени безвъзмездно камиони“, обясни Бобчева.

Бобчева коментира и случаите на саботаж и нарязани чували с отпадъци, за които съобщи и кметът Васил Терзиев.

„Имаме своите съмнения кой стои зад тези действия, но ще ги обявим, когато имаме доказателства. Всеки виновен ще бъде санкциониран“, каза тя.