Кенийци спечелиха призовите места в софийския маратон

След повече от два часа бягане, нищожните 3 десети от секундата определиха шампиона при мъжете на Маратон София 2025. Фотофиниш разгада победителя, след като кенийците Шедрак Кимайо и Абрахам Киплимо преминаха финала едновременно и се наложи прецизната техника да се намеси в излъчването на победителя.

В крайна сметка миналогодишният шампион Кимайо защити титлата си с 2.17:10,552 ч., пред Киплимо с 2.17:10,832 ч. Двамата поеха лидерството още в първите километри и не го изпуснаха до края, където финалният им спринт трябваше да бъде разчетен от фотофиниша. Бронзът бе за Исмаил Сенанджи с 2.47:07 ч., който е и най-бързият българин в маратона.

При жените падна рекордът на трасето, което от миналата година се вие предимно в западната част на града. Челангат Санг от Кения се откъсна самотна напред, бягаше дълго време сама и финишира за 2.33:08 ч. – с повече от пет минути по-бързо от постижението на нейната сънародничка Хариет Чеборе, победила миналата есен за 2.38:25 ч. Втора днес финишира Роуз Чепчумба (Кен) 2.44:50, пред родената в Австралия, но бягаща сега за Великобритания Мелиса Гибсън с 2.47:37 ч. Четвърта и най-бърза от българките бе Силвия Георгиева с 2.55:55 ч.

42-рото издание на софийския маратон отбеляза рекорд в бройката на стартиралите – повече от 8000 участваха в тазгодишното издание общо по всички дистанции, което е с почти хиляда повече от миналата година. Последните данни за участниците са: на 5 км – 1500 стартирали вчера, а днес на 10 км - 2800 атлети, на 21 км - 2700 и на 42.195 км – 1000. Пристигналите от чужбина тази година бяха 1308 от 66 държави.

Заместник-министърът на младежта и спорта Димитър Георгиев даде официален старт на 42-рото издание на „Маратон София“ и се включи в бягането на 10 км.

“Маратон София е много повече от спортно събитие. Той обединява хора от различни краища на света, различни култури и възрасти в едно общо усилие – да преодолеят себе си и да стигнат до финала заедно. От името на Министерството на младежта и спорта изразявам благодарност към организаторите, доброволците, партньорите и всички, които допринасят за това този маратон да се провежда на такова високо ниво. Пожелавам на всички участници успешно бягане, силен дух и незабравими емоции“, заяви Георгиев. Той допълни още, че маратонът, който събира на едно място професионални атлети, аматьори и почитатели на активния начин на живот допринася за популяризирането на спорта сред всички възрасти и затвърждава мястото на София като активна и спортна европейска столица.

Близо 8000 души от 66 страни застанаха на старта на 42-рото издание на състезанието. Надпреварата бе със старт и финал пред Националната художествена галерия, а участниците преминаха покрай емблематични места за столицата, като Триъгълника на властта, Лъвов мост, Съдебната палата, Военния клуб, Народното събрание, Софийския университет.