Петима задържани в пазарджишкото с. Огняново по подозрение в купуване на гласове

Петима души са задържани в пазарджишкото село Огняново за съмнение за купуване на гласове по време на частичните избори за общински съветници, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пазарджик. Според говорителя на полицията Мирослав Стоянов сигналът за евентуално купуване на гласове е подаден на телефон 112. На място незабавно са изпратени екипи на жандармерията и на Областната дирекция на МВР.

Граждани са спрели два автомобила с пловдивска и старозагорска регистрация, за които се твърди, че се ползват за купуване на гласове. При претърсването на автомобилите полицията е открила полицейска значка с неясен произход и чанта с пари.

Единият автомобил е имал стикер на стъклото, за който първоначално се твърдеше, че е на МВР, но от ведомството категорично отрекоха символиката да е истинска.

Задържаните се заключили в автомобилите си и престояли около час. При опит да бъдат задържани част от пътуващите в колите избягали.

На мястото на инцидента се събрало голямо множество от хора в ромската махала на селото, а напрежението било овладяно чак след пристигането на жандармерия. На място пристигнал и кметът на Пазарджик Петър Куленски, който призовал за прозрачност и честност на вота.

Междувременно, двама от избягалите мъже са установени на територията на Огняново и с тях също работят служители на полицията. Работата по цялостното изясняване на случая продължава. Към този момент пари не са открити.