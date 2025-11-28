IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Терзиев: Държавата да обърне внимание на нуждите на София в бюджета

София не иска подаръци или подаяния, категоричен е кметът на столицата

28.11.2025 | 14:48 ч. 11
БГНЕС

Кметът на столицата Васил Терзиев поиска държавата да обърне внимание на нуждите на София в бюджета за следващата година. Градоначалникът припомни, че столицата е най-големият град, от който зависи бъдещето на над 1,4 милиона души.

“София не иска подаръци или подаяния. София иска нормални, предвидими, справедливи отношения между държава и местна власт. Иска партньорство, а не административен произвол; предвидимост, а не години чакане; развитие, а не блокирани процедури”, каза Терзиев с пост в социалната мрежа Фейсбук.

Кметът изрежда списък от “всекидневни, практични неща, които държавата системно забавя, въпреки че са очевидни, необходими и отдавна поети като ангажимент“, който определя и като "Коледния списък с желания на София". 

В него фигурират навременни плащания от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за общинската инфраструктура, тъй като София изпълнява стотици обекти по държавни инвестиционни програми, но забавените плащания от ведомството вкарват общината в изкуствен финансов недостиг и блокират изпълнението на текущите договори.

Кметът на София припомня още, че градът трябва да покрие недостиг от 8000 места за деца в детските градини и ясли, както и се налага да се премине от двусменен към едносменен режим в училищата. “За целта вече има готови проекти, осигурени изпълнители, но държавата трябва да прехвърли 19 имота и да осигури финансиране за разширения, спортни зали и нови корпуси”, пише Терзиев. 

“София събира огромна част от икономическата стойност на България, но средствата не остават в града. Част от данъците трябва да остават в общинския бюджет, за да могат детските градини, улиците, транспортът и зелените площи да се развиват с темпо, достойно за европейска столица. Това е най-справедливият и най-ефективният механизъм за развитие”, споделя още Терзиев.

