Като за последно: Потребители са готови да “хвърлят” 2 хил. лв. на Черен петък

Кулминацията в пазаруването с намаления тепърва предстои

28.11.2025 | 15:04 ч. 19
Като за последно: Потребители са готови да “хвърлят” 2 хил. лв. на Черен петък

Черен петък е - кулминацията в пазаруването с отстъпки се очаква днес. Освен изгодните покупки, обаче, Черният петък винаги крие и много подводни камъни.

От Комисията за защита на потребителите съветват да проверяваме внимателно цените и информацията за стоките, както и да проследяваме цената на желания от нас продукт, ако е възможно – от по-ранен период преди самата покупка.

При нарушения трябва да подаваме сигнали. Сред най-честите нарушения на недобросъвестните търговци са необявяване на старата цена, фалшиво написани намаления и фалшиви сайтове, съобщава телевизия Bulgaria ON AIR.

При онлайн пазаруването потребителите трябва да бъдат особено внимателни откъде купуват, дали сайтът има всички признаци на доверен партньор и дали могат да му се доверят.

Някои клиенти не вярват на отстъпките, като ги наричат търговски трикове, докато други споделиха, че са си приготвили 2 000 лева за Черния петък.

Вижте повече в репортажа.

Черен петък намаления стоки пазаруване КЗП Bulgaria ON AIR
