Зеленски пред ужасяващ избор: Лоша сделка или никаква сделка

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се оттегли от крайния си срок за Деня на благодарността за споразумение в Украйна, въпреки желанието си да бъде възприеман като миротворец.

Ключов сигнал е, че предстоящата развръзка на неговата мирна инициатива – сега среща в Москва между неговия пратеник Стив Уиткоф и Кремъл – вероятно няма да доведе до внезапна сделка за прекратяване на руската инвазия.

Разминаванията между Киев и Москва остават твърде очевидни. Нежеланието на руския президент Владимир Путин да приеме каквото и да е предложение, което не му оставя контрол над целия източен Донецки регион на Украйна, вероятно ще остане ясно през следващите дни.

Последното предложение на САЩ, насочено към него, очевидно премахва тази ключова отстъпка от плана, изтекъл миналата седмица, нещо, което нито Киев, нито европейските му съюзници считат за военно или политически разумно. Като се има предвид десетгодишната история на тази война – трите нахлувания на Русия на украинска територия, години на дипломация и измами – има основание да се съмняваме в искреността на Москва.

Този повтарящ се, цикличен неуспех засилва пропастта между двете враждуващи страни – изкована в два отделни преговорни пътя и в крайна сметка е причината напредъкът винаги да изглежда толкова близък, но и толкова непостижим. Договарянето на една сделка с Украйна, а след това на друга с Русия, с надеждата двете да се сближат достатъчно, за да се запазят, осигурява примамливата илюзия за напредък, но на практика не води доникъде.

Проблемите остават

Голяма част от предложената сделка включва предполагаеми, теоретични идеи за бъдещи съюзи, финансиране или ограничения. Но подобно на части от минали меморандуми, тези елементи могат да се превърнат в нещо по-практично или да изчезнат напълно в месеците след подписването на каквато и да е сделка.

Украйна няма да се нуждае от армия от 600 хиляди души, ограничението, предложено в проекта за сделка, ако наистина постигне мир. Членството в НАТО вероятно ще стане по-малко спешно необходимо и по-малко жизнеспособно в мирно време, когато Украйна трябва да се демобилизира и да се справи с икономическия кошмар на следвоенна икономика, с щетите, които това ще нанесе на целостта на въоръжените ѝ сили.

Ще се присъедини ли Русия отново към Г-8? Може би иска, но идеята Путин да се ръкува на среща на върха с лидерите на европейските държави, които все още го презират, изглежда нереалистична. Кой ще плати за възстановяването на Украйна? Всяка представа за това колко непрозрачен може да бъде бизнесът в Русия и Украйна ще ви каже, че това няма да е просто или прозрачно, каквато и да е схемата. Тези точки във всяка сделка са важни за разглеждане, но могат да се променят при първия контакт с реалността.

Най-важният въпрос е дали някоя сделка действително спира войната. А украинският президент Володимир Зеленски вероятно отново е на път да се справи с ужасяващ компромис. Той трябва да прецени стойността на бъдещите гаранции за сигурност, формализирани от Съединените щати и Европа, спрямо реалните и неизбежни щети, които отстъпването на Донецк би нанесло на неговото и на Украйна политическо и военно положение. Това е лош избор, ако сделката се запази. Няма избор, ако в дългосрочен план, както и преди, Кремъл не спазва сделката, пише в анализа си CNN.

Но близкото бъдеще не носи по-добри новини. Безброй кризи обгръщат правителството на Зеленски. Крайният срок на президента Доналд Тръмп измести, макар и за кратко, от заглавията корупционен скандал.

Криза в украинската армия

Украинската армия е изправена пред криза с човешките ресурси. Финансирането от европейските съюзници на Киев е под въпрос през следващата година, въпреки че Европейският съюз наскоро заяви, че смята, че може да преодолее пропастта. А на фронтовата линия се разгръщат три отделни кризи: Русия се придвижва бързо в Запорожие, бавно, но неизбежно в Покровск, Донецка област, и напредва в Купянск, по-на север. Украйна не може да се бори с толкова много пожари с толкова малко войници.

Останалата част от Донецк, контролирана от Киев, също е застрашена тази зима. Главният военен център Краматорск вече е обект на руски атаки с дронове с малък обсег, тъй като силите на Москва са достатъчно близо. Киев няма да си върне територия от Русия скоро. Предстоящият въпрос за Киев и неговите съюзници не е кога могат да обърнат хода на войната, а по-скоро дали ще могат да накарат руснаците да се пробият първи?

Мълчаливата надежда на Киев и неговите съюзници, може би напразно натрупана, е, че Украйна може да доведе до краен предел бруталното разхищение на човешки ресурси от Русия и цялостната ѝ икономическа съсредоточеност върху войната и ще я види как се проваля. Невъзможно е да се предвиди в общества, толкова затворени като Русия, колко далеч може да бъде колапсът. Бунтът на Вагнер от 2023 г. изглеждаше фантастичен, докато хората на Евгений Пригожин не се озоваха на път за Москва в продължение на бурни 72 часа. Проблемите на Украйна са по-очевидни и са остри.

Решението на Зеленски

Предстоящата битка за Зеленски е изпълнена с рискове. Русия разполага с по-добри ресурси и постига сериозен напредък на място. Борбата на Украйна е екзистенциална – тя няма лукса на Москва един ден да реши, че ѝ е писнало и да спре атаката. Но крайният ефект от последните 10 месеца на тромавост, дипломатическо объркване и камшичен удар направиха една немислима сделка по-близо до това да стане възможна.

Идеята Украйна да отстъпи земя на Москва в замяна на мир беше открито осмивана от Киев и Европа по-рано тази година, както и по време на цялата администрация на Байдън. Сега тя намери своето място в първата версия на 28-точковия мирен план на Тръмп. Тя изчезна от изтеклото европейско контрапредложение, но очевидно не и от максималистичния списък с желания на Путин.

Със сигурност сега цикълът ще се повтори. Специалният пратеник на Тръмп, Стив Уиткоф, вероятно ще чуе отново по време на посещението си в Москва, че Путин няма да отстъпи от искането му Украйна да се откаже от Донецк в замяна на мир. Уиткоф ще съобщи това на Тръмп. Зеленски ще бъде отново подложен на натиск и може да последва още един краен срок.