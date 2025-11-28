Путин с гаф: Говори за военни действия в град, който не съществува

Руският президент Владимир Путин направи гаф, като спомена за бойни действия в град "Комсомолск" в Източна Украйна, който всъщност не съществува. Вероятно е имал предвид Константиновка, написа киевската медия УНИАН.

По време на пресконференция в Киргизстан, Путин коментираше ситуацията в Покровск и Мирноград, след което неочаквано спомена и "Комсомолск".

Той го описа като град в североизточната част на Донецка област, където по думите му се водят сражения и руските въоръжени сили вече са "освободили значителен брой сгради".

В посочения участък на фронта обаче няма град с такова име. Най-вероятно Путин е имал предвид Константиновка. В действителност град с предишното име Комсомолск се намира в източната Полтавска област, но от 2016 г. е официално преименуван на Горишни Плавни съгласно закона за декомунизация.

Повечето прокремълски медии и военни блогъри са цитирали думите на Путин без допълнителни уточнения.