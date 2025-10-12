IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Терзиев: Целта ни е да постигнем поносима цена за сметосъбирането в София

Следващата седмица сме на път да влезем в нормален ритъм на сметосъбиране

12.10.2025 | 21:32 ч. 13
БГНЕС

БГНЕС

Целта ни е да постигнем поносима цена за тази услуга, заяви кметът на София Васил Терзиев относно търговете за почистването на отпадъци в столицата и предстоящото изтичане на договорите за сметоизвозването в 18 района. В предаването „120 минути“ по БТВ той каза, че възможност е да се направи директно договаряне с фирмите и да се сключват договори по част от позициите, укрепване на „Софекострой“ и на предприятието за третиране на отпадъци.  

Ще отправим покана към широк кръг от фирми, посочи Терзиев.

Свързани статии

Попитан дали при директно преговаряне ще се използва общинското предприятие за третиране на отпадъци, кметът каза, че това не е задължително. Искаме общинското предприятие да може да почиства „Красна поляна“, „Красно село“ и „Люлин“ с необходимото качество, с дългосрочна перспектива, заяви Терзиев.

На въпрос дали, ако е имало максимална цена в обществената поръчка, е можело да се избегне предложението от 420 лв. на единствената останала фирма за „Люлин“ и „Красно село“, Терзиев каза, че при такъв вариант е било много вероятно всички фирми да направят предложение около поставения ценови таван. Проблемът е, че се използваха непазарни методи за натиск, коментира той. И припомни, че на една от кандидат-фирмите в процедурата са били запалени камионите за почистване.

Столичният кмет благодари на всички доброволци, които са помогнали за почистването в „Люлин“ и „Красно село“, както и на общините, които изпратиха помощ.

През следващата седмица сме на път да влезем в нормален ритъм на сметосъбиране, посочиха по-рано днес от Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) в пост в официалната си фейсбук страница.

Тагове:

София сметосъбиране боклук търг
