Никола Рахнев: Кризата с боклука показа, че обществото ни е все пак ангажирано

Гражданската организация "Гората.бг" събра 80 000 лв. за закупуването на два професионални камиона за кризата с боклука в София.

"Държавата не се справя. Всички каузи, инициативи, на доброволци се появяват там, където има нещо, с което държавата не се е справила. Ако боклукът беше почистен, нямаше да има нужда да го правим", коментира Никола Рахнев от "Гората.бг" в ефира на предаването "България сутрин".

"Когато улиците в София, в града, в който живеем, започне да се зарива с боклук, за мен беше най-логично да видим какво може да направим. Влязох в контакт със Столичната община и попитах какво е на-нужно в момента. Те казаха "доброволци, камиони". Подадоха ни контакти за камиони, които ще ни свършат работа, намерихме ги в Австрия. За четири дни камионите пристигнаха в България. За ден събрахме 80 000 лв.", информира гостът.

Според него кризата с боклука е показала, че обществото ни не е толкова неангажирано, колко се опитват да го представят политиците.

"Хората са будни, дейни. Излязоха по улиците и започнаха да се справят сами с проблема. Имаме краткосрочен проблем, имаме и дългосрочни решения", коментира Рахнев ред Bulgaria ON AIR.

Примерът на другите държави

"В повечето европейски столици сметоизвозването се случва с общински ресурси. Не е толкова трудно да се организира. Ние не можем да изместим държавата. Въпросът е какво можем ние да направим. Ние сме изключително неефективни по отношение на изхвърлянето на отпадъците. 40% от отпадъците във всяко домакинство са опаковки, които можем да събираме разделно. От отпадък могат да се превърнат в ресурс", категоричен е той.

Каузите продължават

Рахнев обяви, че скоро ще бъдат поръчани 70 000 комплекта малки домашни кошчета за разделно събиране на боклука.

"Осигуряваме и 1020 компостера, които ще подарим на хора из цяла София", съобщи той.

Камионите ще бъдат предоставени безвъзмездно на Столичната община: "След като кризата в София приключи, ние ще дадем камионите на следващата община, която има нужда".