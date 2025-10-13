IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Военен конвой и "Ягуар" се сблъскаха на "Ботевградско шосе" в София

Няма ранени при инцидента, съобщиха от СДВР

13.10.2025 | 16:00 ч. Обновена: 13.10.2025 | 16:16 ч.
Снимка:Фейсбук/Катастрофи в София

Военен конвой и "Ягуар" се сблъскаха на "Ботевградско шосе" и Околовръстния път, съобщиха в социалната мрежа "Катастрофи в София". В социалната мрежа пътния инцидент бе отбелязан така: "Мирен конвой се сблъска с примерен шофьор на Jaguar". 

От МВР потвърдиха за катастрофата пред Dnes.bg,  като уточниха, че инцидента е станал малко преди 15 часа.

Няма пострадали, а само материални щети по камиона и луксозния автомобил, заявиха от СДВР.

Иван Н., който качи още снимки, написа в мрежата:

"Току що дойде екипа на КАТ София, много са бързи , когато става дума за военен конвой са по-бързи от спешна помощ, иначе ако е за някой от нас при обикновенни ПТП-та ги чакаме по час-два-три".

Конвой

На място изчакват всички превозни средства от военния конвой.

Тепърва ще се уточняват причините за сблъсъка. 

Конвой

