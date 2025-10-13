Военен конвой и "Ягуар" се сблъскаха на "Ботевградско шосе" в София

Военен конвой и "Ягуар" се сблъскаха на "Ботевградско шосе" и Околовръстния път, съобщиха в социалната мрежа "Катастрофи в София". В социалната мрежа пътния инцидент бе отбелязан така: "Мирен конвой се сблъска с примерен шофьор на Jaguar".

От МВР потвърдиха за катастрофата пред Dnes.bg, като уточниха, че инцидента е станал малко преди 15 часа.

Няма пострадали, а само материални щети по камиона и луксозния автомобил, заявиха от СДВР.

Иван Н., който качи още снимки, написа в мрежата:

"Току що дойде екипа на КАТ София, много са бързи , когато става дума за военен конвой са по-бързи от спешна помощ, иначе ако е за някой от нас при обикновенни ПТП-та ги чакаме по час-два-три".

На място изчакват всички превозни средства от военния конвой.

Тепърва ще се уточняват причините за сблъсъка.