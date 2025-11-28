В кадър: Митниците предадоха 100 гекона и над 240 тарантули на терариум

Снимка: БГНЕС 1 / 5 / 5

Спасени от контрабанден трафик леопардови гекони и тарантули от различни видове бяха предоставени от Агенция "Митници" на терариума в хасковското село Минерални бани.

Eкзотичните животни са отнети в полза на държавата и по случая е приключило образуваното административнонаказателно производство.

В края на месец октомври миналата година на Митнически пункт Капитан Андреево пристига товарен автомобил, превозващ стока от Западна Европа през България за Турция. В шофьорската кабина под леглото митническите служители установяват, че водачът – турски гражданин, е укрил в стиропорова кутия 100 леопардови гекона, а в друга картонена кутия, поставени в епруветки - 243 тарантули. Водачът не е декларирал, че ги пренася и не е представил никакви документи за тях.

Веднага след установяването на контрабандата животните са транспортирани за временно съхранение в Терариума в село Минерални бани, за да им бъдат осигурени храна и подходящи условия за живот.

На нарушителя е съставен акт за контрабанда по Закона за митниците, образувано е административноказателно произвоство и с наказателно постановление му е наложена глоба.

Една година след спасяването по-голяма част от задържаните паяци и гекони са оцелели и се развиват добре в терариума. Предоставянето им ще даде възможност да бъдат разселени и към други терариуми в страната като по този начин се обновят колекциите им. |