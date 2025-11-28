НЗОК е лоша мащеха: Излага на риск здравето на хроничните пациенти

Инициативният комитет на магистър-фармацевтите с лоша прогноза - след Нова година има опасност от недостиг на лекарства. Според тях държавата дължи на семейните аптеки близо 60 млн. лв., които има риск да не бъдат изплатени до края на годината.

Евгени Антонов, който е от Инициативния комитет на магистър-фармацевтите, заяви, че в последните месеци на всяка година парите в НЗОК свършат и се налага да се отварят резерви. “Апелираме, за да се успокоят нашите страсти, да предвидим ще има ли пари до края на годината. Парите са важни. Аптеките взимаме лекарства на кредит. В най-лошия сценарий чакаме 45 дни парите за скъпоструваща терапия да ни бъдат преведени, това налага закупуване на лекарства на кредит. Складовете за лекарства са по същия начин", коментира Антонов.

По думите му в момента нямат информация дали резервът ще бъде отворен и това е притеснително.

"Когато не си платим сметките, ще ни откажат следваща доставка. 1800 аптеки от семеен тип - за много населени места, това са единствените представители. Стараем се лекарството да е налично преди пациента", каза още Антонов в предаването “България сутрин”.

Той добави, че Инициативният комитет иска чуваемост, за да може да изкаже притесненията си.

Пред Bulgaria ON AIR Иван Димитров, председател на федерация "Български пациентски форум", подчерта, че проблемът е хроничен. Той добави, че лекарствата струват скъпо - между две хиляди и 50 хиляди лева - сума, непосилна за хората с хронични заболявания.

“Всяка година Здравната каса излага на риск здравето на хроничните пациенти. Лекарствата са животоспасяващи. Това, което прави Касата, е тотално безобразие! Надзорният съвет на НЗОК се е превърнал в обслужващ орган на Министерството на финансите. МФ разпорежда, ако може да се орежат пари. Защо да не се орежат пари и от лекарствата на хроничните пациенти...", добави Димитров.

Той е категоричен, че държавата продължава да бъде най-некоректният платец - плаща 4 вместо 8% на групите, за които отговаря.

"50-60 или 100 млн. не мисля, че са проблем за държавата. Това е дискриминация към всички болни българи в тази държава. Единственото решение е държавата да спре да говори, че пациентът е в средата на здравната система, а да обезпечи здравето на нацията", настоя Димитров и даде пример със себе си:

"И аз съм хроничен пациент. Единственият начин е да ставаме здравни емигранти и да търсим спасение в Европа. Там никой не си позволява да подложи под риск здравето на пациентите”.

Гледайте видео с целия разговор.