Новини

МВнР потвърди: Български туристи са блокирани в Шри Ланка

Причината са наводненията в страната

28.11.2025 | 13:00 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Общо 40 български туристи са блокирани в Шри Ланка заради наводнения в страната, потвърдиха за БТА от Министерството на външните работи. 

Сред тях няма пострадали. 

Заради затруднената обстановка има проблем със свързването с българските туристи. От министерството казаха, че са в контакт с туристическата агенция. Почетният консул Андре Милес Еристус Фернандо, който отговаря за региона, пътува към сънародниците ни, за да се увери, че всичко е наред.

Миналата седмица Шри Ланка се сблъска с тежки метеорологични условия, които доведоха до свлачища и наводнения. В Шри Ланка вчера бяха затворени държавни учреждения и училища, след като броят на жертвите от наводненията и свлачищата в страната достигна 56, а над 600 къщи са засегнати от щети, предаде Асошиейтед прес.

МВнР Шри Ланка
Новини
