Патриарх Даниил: Да живеем с Бога така, както е живяла св. преп. Параскева-Петка

Нека живеем с Бога така, както е живяла св. преподобна Параскева-Петка, призова българският патриарх и Софийски митрополит Даниил. Той възглави в храма „Св. Петка“ в столичния кв. „Орландовци“ вечерня за утрешния празник, когато се чества преп. Параскева – Петка Търновска.

„Сред всички балкански народи, а и не само, като цяло по света, е почитана света Петка. Познавайки нейното житие, ние, с голямо основание, можем да твърдим колко важен е животът на вътрешния човек пред Бог. Важно е това какви мисли държим в главите си, на какви сърдечни желания предаваме себе си и какво се стремим да постигнем в този живот", каза още патриарх Даниил.

„В град Епиват родителите на св. Параскева били известни, нейният брат Евтимий бил епископ, имал епископски сан. Възпитана в благочестиво семейство, тя слушала в църква думите на Господ, които Той отправя към всеки един от нас. На излизане от храма съблякла богатата си дреха и я подарила на един бедняк. След някое време пак дала дрехата си на една сиромахкиня. Това вършела често. Имала такъв навик. Родителите й се сърдели, че всичките си дрехи дава на бедните, а тя ги успокоявала с думите, че иначе не може да живее", разказа патриарх Даниил на миряните в столичния храм.

След смъртта на родителите си, тя напуснала Епиват. "Живяла в Константинопол и после се отправила към светите земи, в пустинята, където пет столетия преди това се подвизавала св. Мария Египетска. Оттук нататък житието на св. Параскева било почти неизвестно, но не и за Бога, не и за ангелите", каза българският патриарх.

"Когато Божията любов ранила сърцето й, тя презряла суетата на този свят и тръгнала след Христос. Чрез въздържание и молитва умъртвила плътското мъдруване. Очистила си е сърцето от страстите и принесла чисто житие на Бога. Това направила в пустинята", допълни патриарх Даниил, припомняйки житието на св. Параскева-Петка Търновска. Той отбеляза, че „всички тези усилия са били явни пред Бог и св. Параскева е осъзнавала това".

„Духовният живот е известен на човек и връзката с Бога е ясна на душата. Св. Параскева е прязряла суетата и е претърпяла борбата и е очистила сърцето си", поясни патриарх Даниил.

Припомни на миряните в храма в кв. "Орландовци", че когато се върнала в Епиват, св. Параскева не заварила живи роднини и познати. Като странница заживяла при храма „Свети Апостоли", отдала се на молитва. "Минали две години. Св. Параскева се молела в своето усамотение и тъй, както се молела, предала на Бога душата си. Христолюбиви епиватски граждани я погребали вън от градеца като чужденка. Недалеч от мястото, където преподобната била погребана, се подвизавал един стълпник. По това време умрял някакъв моряк. Тялото му било захвърлено близо до онова място. Зловонието от разлагащия се труп било толкова силно и отвратително, че стълпникът бил принуден да слезе от стълпа и да помоли близките жители да погребат тялото на нещастния човек.

Хората почнали да копаят гроба и намерили в земята тялото на преподобна Петка, запазило се нетленно. В простотата си оставили нетленното тяло в гроба и при него закопали смрадния труп. Същата вечер на двама души се явила св. Параскева и казала да изкарат смрадния труп, защото не можела да търпи смрадта", разказа още патриарх Даниил. Той припомни, че мощите на св. Параскева били занесени в Епиват. "Хиляда години по-късно Бог прослави своята дивна светица", допълни българският патриарх.

„Пълна заблуда е да мислим, че без Бога ще постигнем дълголетие и вечност. Не с дългите години се измерва възрастта. Както св. апостол Павел е казал „възрастта на Христовото съвършенство“. Тази възраст не се измерва с години, а с безпорочния живот. Св. Параскева е постигнала тази житейска мъдрост, вярвайки в Бога", каза в обобщение патриарх Даниил.