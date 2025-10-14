Емануил Димитров: Още в началото сложиха Митов там, където не му е мястото

В предаването "Денят ON AIR" бившият вътрешен министър Емануил Димитров заяви, че още от самото начало са сложили Даниел Митов там, където не му е мястото. “Хората, които Бойко Борисов избира за вътрешни министри, са две групи: административни работници, които цял живот не са се занимавали с политика и хора, които нямат нищо общо с МВР", добави Йорданов.

Адвокатът Димитър Марковски пък направи коментар относно работата на доц. Наталия Киселова като председател на Народното събрание и добави, че няма действие, от което да последва нейната оставка.

"Оставката на Митов не следва да се обвързва с резултати на партиите на местни избори. Оценка трябва да бъде дадена професионално на базата на статистика. Тя е свързана с разкриваемостта на престъпленията и мерките, които се взимат. Отговорът дали г-н Митов работи добре може да бъде статистически изведен", посочи адвокатът.

Пред Bulgaria ON AIR Емануил Йорданов добави, че в последните години се вижда, че се търси удобният човек, а не кадърният.

"Може би Бойко Борисов, който има безупречен инстинкт в реакциите си, винаги реагира така, че да се съхрани, а кого ще удари няма значение. Даниел Митов е негов избор, ако го атакува - атакува себе си. Киселова не е негов избор - може да я удари. Никой нищо не казва по въпроса с "Хемус" и за отстраняването на прокурор", коментира бившият вътрешен министър.

Според Марковски разследването за организирана престъпна служба в КАТ - Хасково е притеснително, защото има срастване на отделни среди, които работят заедно за изкарване на пари по втория начин.

"Реакцията на президента Радев за ДАНС е разбираема. Той е изваден от избора на ключови фигури в сектор "Сигурност". Не бива да се забравя, че България е парламентарно управлявана държава. Въпросът е да не се мултиплицират грешките от миналото. Ако Сарафов спре да изпълнява функциите на и. ф. главен прокурор, ще наруши закона. Няма на хартия решение, което да признае, че не е легитимен", поясни адвокатът.

Гледайте видеото с целия разговор.