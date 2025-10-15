Испания се смили, с "глуха" защита паднахме само с 4:0

България претърпя нова тежка загуба с 0:4 от европейския шампион по футбол Испания в четвъртата си среща на Световната квалификация в група “Е“. Два гола за победителите вкара Микел Мерино – по един във всяко полувреме, а Атанас Чернев си вкара автогол 11 минути преди края. В добавеното време пък Микел Оярсабал от дузпа оформи крайния резултат. Головете можеха да бъдат и повече, но вратарят Светослав Вуцов направи поне още десетина спасявания.

Така испанския тим записва нова победа над България след 3:0 през септември в София и шести успех в седем мача в историята.

С този резултат испанците остават еднолично на върха с 12 точки, България остава на дъното без актив и четири поражения от четири мача, а с този мач и на теория изчезнаха шансовете за второто място.

Селекционерът на България Александър Димитров направи осем промени в стартовия състав в сравнение с мача с Турция в събота, като единствените запазили местата си бяха Кирил Десподов, Петко Христов и Радослав Кирилов. В стартовите 11 днес имаше и двама дебютанти – защитниците Мартин Георгиев и Атанас Чернев.

Европейските шампиони очаквано взеха инициативата от първата минута и в 4-ата създадоха първа опасна атака, но Вуцов внимаваше и улови топката.

След това домакините тотално доминираха – в 9-ата минута Алекс Баена стреля от далеч, в 17-ата повтори опита си, но Петко Христов блокира. Секунди по-късно Вуцов спаси изстрел на Омородион, а след още минута Педри излезе сам срещу българския вратар и опита да го прехвърли. Топката се отби в горната греда, тупна на голлинията, а Петко Христов притича бързо и изчисти

В 24-ата минута нов опасен удар на Омородион беше изваден от Вуцов в ъглов удар. В 30-ата пък по чудо от 12 метра от воле Педри не намери вратата. Атаките не спираха и в 31-ата Оярсабал затрудни максимално Вуцов, който изби в ъглов удар. Но в 35-ата минута българската крепост рухна и Микел Мерино откри резултата с глава. Алекс Баена подаде от корнер, а Робин льо Норман свали топката с глава на Мерино на 7-ия метър.

В 41-ата минута българите направиха и първата си смислена контраатака, като Кирил Десподов избяга от двама защитници на Испания, но се затвори и ударът му не намери вратата, спирайки се във външната страна на мрежата.

Второто полувреме започна по същия сценарий, като от 51-ата до 54-ата минута Борха Иглесиас изпусна три добри ситуации. Първите му два опита бяха спасени от вратаря на България, а третият излезе в аут от пет метра.

В 57-ата минута обаче се стигна до втори гол, отново дело на Мерино и отново с глава. Той скочи на задна греда и засече в мрежата центриране на Алехандро Грималдо.

Две минути по-късно България беше много, много близо до гол. Кирил Десподов беше изведен сам срещу Унай Симон от Филип Кръстев, тича близо 20 метра, но изстрелът му излезе на сантиметри от дясната греда. В тези минути България имаше още една атака, но тя завърши с удар по диагонала в аут на Радослав Кирилов.

В 79-ата минута испанците стигнаха до трети гол след много груба грешка на Мартин Георгиев, който подаде топката в централна зона, където испанците имаха числено превъзходство. Отнетата топка стигна до Алейш Гарсия наляво, той проби и центрира, а в опита си да предотврати попадение Чернев вкара топката във вратата.

След като спаси един удар на Алейш Гарсия, Вуцов трябваше да капитулира за четвърти път в добавеното време. Мартин Георгиев фаулира в наказателното поле Мерино, а от 11-те метра Оярсабал направи крайния резултат 4:0.