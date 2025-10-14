Граждани на Варна пак протестираха в защита на Коцев

Пореден протест в подкрепа на кмета на Варна Благомир Коцев. Гражданите настояха за незабавното разглеждане на мярката му за неотклонение.

В петък Софийският градски съд взе решение варненският кмет да остане в ареста, ден след като под домашен арест бяха пуснати общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, припомня Bulgaria ON AIR.

"Тук съм за дванадесети път защото Благомир Коцев е задържан незаконосъобразно", коментира протестиращ.

"Без причина го държат, без никакви доказателства, просто подигравка", посочи друг недоволстващ.

