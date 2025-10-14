IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Граждани на Варна пак протестираха в защита на Коцев

Варненци искат разглеждане на мярката за неотклонение

14.10.2025 | 22:20 ч. 3

Пореден протест в подкрепа на кмета на Варна Благомир Коцев. Гражданите настояха за незабавното разглеждане на мярката му за неотклонение.

В петък Софийският градски съд взе решение варненският кмет да остане в ареста, ден след като под домашен арест бяха пуснати общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, припомня Bulgaria ON AIR.

"Тук съм за дванадесети път защото Благомир Коцев е задържан незаконосъобразно", коментира протестиращ.

"Без причина го държат, без никакви доказателства, просто подигравка", посочи друг недоволстващ.

Вижте повече в репортажа на Bulgaria ON AIR.

