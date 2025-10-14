Масов внос на картофи от чужбина на ниски цени, българските не стигат

Масов внос на картофи от чужбина на ниски цени, с това се сблъскват родните производители.

"Климатичните промени, които вече са осезаеми, не са в наша полза. При картофопроизводството продължилата дъждовна пролет забави засаждането, което компрометира развитието им. Това оказва сериозно влияние върху добивите", каза бившият зам.-министър на земеделието и председател на Националната асоциация на картофопроизводителите Тодор Джиков в студиото на "България сутрин".

Той припомни, че след дъждовната пролет имаше рязка суша и високи температури.

"Като добавим към това празните язовири, безводието и невъзможността в повечето райони, където се отглеждат картофи, да се поливат, се компрометира и качеството на реколтата. Наблюдаваме свръхпроизводство в Западна Европа - сериозни ниски цени, жесток дъмпинг на родния пазар и абсолютна невъзможност да бъдем конкурентоспособни. В момента цените в Полша, Белгия, Франция, Германия варират между 25-30 стотинки. При тези добиви в България, които ги имаме в порядъка на тон и половина до два тона и половина, себестойността, на която излиза нашата продукция, е около 80 стотинки", допълни Джиков.

Според него липсва адекватен контрол по веригата производител - магазин.

По думите му у нас се внасят картофи безнаказано. "Ще ядем "български картофи" от Полша и Германия. За съжаление, може да познаем българските картофи, когато ги сготвим, но тогава вече ще стане късно. Това е много сериозен проблем, за който апелираме вече шеста година. Изисква се много сериозна работа на институционално ниво. България е единствената държава в ЕС, която в абсолютно спокойно и безнаказано може да вкараш картофи от всяка точка на света, да ги препакетираш, където си поискаш, както си поискаш и да ги продадеш за български", подчерта бившият зам.-министър.

В ефира на Bulgaria ON AIR той обяви, че в момента се вкарват картофи и от Азербайджан, които също се продават за български.

"Министерството на земеделието е запознато с този проблем, но това не е проблем само за тях. Проблемът е, че всяко министерство и всяка институция работи само за себе си, гони си собствените си цели, няма общ интерес. В Министерството на финансите от две години работи т.нар. регистър при внос за стоки, при който целият внос или движение се обявява в един сайт. През този сайт много лесно може да се проследи къде, как и кой внася, продава, но това си остава само за ползване на МФ", поясни гостът.

Свързани статии Защо земеделците искат оставки и подготвят протести?

Той е на мнение, че проблемът е във веригите. "Когато доставиш стока, те искат декларация за произход. Съответният търговец дава декларация за произход, с което на практика приключва контролът. Никой не следи обема - какво е произвел този вносител в магазина или производител, кога го е произвел и кога го е продал. Ще дам пример с Гърция - когато дадена верига получава картофи от съответния търговец, тя изисква фактура за закупуване и документ за произведено количество", добави Тодор Джиков.

Гостът припомни, че ние сме в навечерието на нов програмен период и нова обща стопанска политика. "Вече имаме конкретния бюджет за България, който е обявен и не ми се иска да изпускаме поредната "златна кокошка". От 2020 година до 2025 г. изхарчихме 10 млрд. лв. за земеделието. Вие забелязвате ли да има повече българска продукция? Трябва да си отговорим на един много спешен въпрос - какво искаме да произвеждаме в България, как и къде искаме да го произвеждаме, и как искаме да го продаваме", коментира той.

Свързани статии Български са едва 30% от зеленчуците на пазара

Джиков потвърди думите на зърнопроизводителите, че браншът е готов за протести.

"Виждаме по магазините работата не върви. Много е важно да има подкрепа от парламентарно представените партии. Колкото и проектозакона да се изработят в земеделието, ако няма политическа воля тези закони да се приемат, парата отива в свирката. Българските картофопроизводствени площи от 100 000 декара през 2019 година в момента трайно паднаха между 50-55 хиляди. При зеленчуците достигнахме критичния минимум", алармира председателят на Националната асоциация на картофопроизводителите.

От думите му стана ясно, че няма как реколтата от български картофи да стигне до Великден.