Защо земеделците искат оставки и подготвят протести?

От Националната асоциация на зърнопроизводителите обявиха, че започват подготовка за национални протести в защита на сектора и настояват за незабавни оставки в ръководството на Министерството на земеделието и храните.

"Утре предстои среща с министър Тахов за декларациите за законопроекти в сектора. Държим да бъдат разписани срокове, в които ще бъдат внесени в парламента и ще бъдат финализирани. Три месеца са напълно достатъчни. Имаме адвокати, с които работим и ще помогнат на Министерството на земеделието", заяви пред Bulgaria ON AIR Радостина Жекова, която е член на УС на Асоциацията на зърнопроизводителите.

Тя поясни, че в последните години са подписвали декларации за действия от Министерския съвет, но към този момент нито една законодателна инициатива от Министерството на земеделието не е започнала.

"Настоявайки за оставки на министър Тахов и зам.-министър Капитанов, ние всъщност заявяваме, че не сме съгласни с политиката на министерството. В България има 176 браншови организации в сектор "Земеделие". Има огромни проблеми в земеползването в страната. Напояването е голяма тема. Румъния, Турция и Гърция работят по въпроса. Заявка от министър Тахов, липса на паричен ресурс от Министерството на финансите", каза още Жекова в "България сутрин".

Тя уточни, че са поискали посредничеството на Министерството на земеделието с БНБ, за да предоговорят условията по отношение на търговските банки, тъй като вече зърнопроизводството не са желан клиент от банките.

Към този момент това не се е случило, стана ясно от думите на госта. Поискали са и среща с НАП, която да им даде възможност да обединят преотстъпения данък.

Поисканите 350 млн. лв. все още не са по сметките на Министерството на земеделието, съобщи още Жекова.

В същото време земеделците не могат да правят сондажи и не знаят къде могат да сеят определени култури.

"Поискахме представители на гилдия "Земеделие" в Националния борд по водите. Имаме покана да бъде част от борда, което е положително. Да бъдат насочени правилно тези пари", подчерта Жекова.

Тя съобщи и за отказани компенсаторни плащания по отношение на екологични схеми, които земеделците изпълняват.

"Колегите от 2023 г. са в неизвестност какво се случва с плащанията и не могат да си потърсят правата в съда. Ще бъдат изплатени, ако някой си получи уведомителното писмо, заведе дело и го спечели", разясни членът на УС на Асоциацията на зърнопроизводителите.

Отпусканите от Европа средства пък няма да са достатъчни за възстановяването на сектор "Овощарство".

Какви са реколтите от пшеница, слънчоглед и царевица

"България има прекрасна реколта от пшеница и няма проблем с вътрешното потреблението. Но у нас има проблем с цената на пшеницата - около 35 ст. за килограм. Липсата на пазар също е притеснителна, вяла е търговията по отношение на пшеницата", каза още Жекова.

Тя отбеляза слабата реколта по отношение на слънчогледа.

"Високите температурите компрометираха добивите на слънчоглед. Трудно се намира слънчоглед, който да бъде преработван. Добивът ни от слънчоглед няма да успее да покрие разходите. България има достатъчно слънчоглед, за да задоволи вътрешното потребление на олио", коментира Жекова.

Голям проблем е липсата на царевица, стана ясно от думите на събеседника в студиото.

Ще има проблем с фуражните заводи. Вече има договорен внос на царевица. Зърнопроизводството ще бъде на загуба по отношение на царевицата, изтъкна Жекова.

Много земеделци се отказват

Тя алармира, че губим огромно количество малки земеделски производители.

Липсва пазарна земеделска земя, а големи компании се отказват от част от земеделието си, тъй като са на загуба.

Тръгнали сме по пътя на монопол в земеделието, заключи Жекова.