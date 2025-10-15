Цончо Ганев: Трябва да има нови избори и нов кабинет

„Изборите в Пазарджик показаха това, за което говорим от много време, че Делян Пеевски и неговата партия след като превзе и ликвидира политически Ахмед Доган прави абсолютно същото с ГЕРБ. Ситуацията е, меко казваме, неприятна за ГЕРБ и коалиционните им партньори от ИТН и БСП, тъй като предстоят и те да бъдат превзети и завзети“, заяви пред медиите Цончо Ганев от "Възраждане".

"Ситуацията, в която се намираме е безпрецедентна. Бойко Борисов осъзна, че Делян Пеевски го е превзел и че всичко, което се очаква да се случи е пагубно", каза Ганев.

„Желязков е силният човек, Желязков е одобряваният човек от Пеевски, Желязков е човекът на Пеевски и той изпълнява всичко това, което се случва. За това искаме оставка веднага на това правителство и ние за тази оставка работим от много месеци, защото това е поредното либерално правителство, което ни загробва“, заяви заместник-председателят на ПГ на „Възраждане“.

По думите му рябва да има нови избори, ново правителство и отново заяви, че не е редно България да влезе в еврозоната.

Той сподели, че по никакъв начин не се притеснява, че Пеевски завладява ГЕРБ.