Омбудсманът: Документите за получаване на детски да се изискват по служебен път

Омбудсманът Велислава Делчева изпрати препоръка до министъра на труда и социалната политика Иван Гуцанов, в която предлага да бъде премахнато изискването гражданите ежегодно да представят удостоверение за доходите си от работодател при продължаване на месечната помощ за дете.

„В институцията на омбудсмана постъпват множество жалби от граждани, които настояват за облекчаване на административната тежест при получаване на семейни помощи. Те изразяват недоумение защо всяка година трябва да представят удостоверения и да попълват нови декларации, при положение че съответните институции – НАП и НОИ – вече разполагат с необходимата информация и могат да извършват служебна проверка“, пише общественият защитник.

В препоръката си Делчева подчертава, че след подаване на декларацията служителите на дирекция „Социално подпомагане“ така или иначе извършват служебна проверка на декларираните данни, което прави ежегодното изискване за удостоверение излишно и неефективно.

Омбудсманът отбелязва още, че мярката създава ненужно административно затруднение, особено за родители, които вече не са на трудов договор или са в обтегнати отношения с предишен работодател.

Делчева аргументира предложението си с факта, че в момента тече обществено обсъждане на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца, което предоставя добра възможност впоследствие да се направи промяна и в Правилника за прилагане на закона (чл. 17, ал. 3, т. 1), така че да отпадне изискването за представяне на удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 месеца.

Омбудсманът изразява увереност, че Министерството на труда и социалната политика ще прояви разбиране и ще предприеме действия за намаляване на административната тежест и улесняване на достъпа до семейни помощи за родители и деца.