8,5 г. затвор за 17-годишния перничанин, пребил до смърт жена

Осем години и шест месеца лишаване от свобода получи младежът от Перник, който преби жена, която впоследствие почина.

Съдът призна за виновен подсъдимия Д.П. В ранните часове на 29 юли 2024 г. 17-годишният Д.П. нанесъл побой на жена пред магазин на ул. „Юрий Гагарин“ в Перник.

Пострадалата Р.Х. беше приета в болница в безсъзнание. Вследствие на побоя й били причинени увреждания – травми на главата, шията, лицето, гърдите и крайниците. Лечението й продължи до 20 септември 2024 г., когато почина.

Според вещите лица смъртта й се дължи на двустранна бронхопневмония, развила се вследствие на констатираните травми с увреждане на сънната артерия и развилите се от нея усложнения.

След проведено съдебно следствие съдът призна Д.П. за виновен за извършеното от него престъпление и го осъди на 8 години и 6 месеца лишаване от свобода при строг режим на изтърпяване.

Осъдителната присъда подлежи на обжалване и протест пред Софийския апелативен съд.