Иззеха близо 3000 стоки от защитени марки в товарен автомобил край Харманли

Камионът е управляван от 59-годишен мъж от село Симеоновец

16.10.2025 | 17:22 ч. 1
Снимка: БГНЕС, архив

Близо 3000 артикула с лого на защитени марки иззеха полицаи от полицейското управление в Харманли, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково. 

При съвместна операция със служители от Агенция “Митници“, Областна автомобилна администрация и Областно пътно управление, за проверка край града вчера е спрян товарен автомобил „Волво“.

Камионът е управляван от 59-годишен жител на пазарджишкото село Симеоновец. В товарното му отделение служителите са намерили 2970 артикула с лого и надпис на запазени търговски марки без разрешение на правопритежателя. 

Текстилните артикули и парфюмите са иззети с протокол по образуваното досъдебно производство. Шофьорът е с полицейска мярка на задържане. 

