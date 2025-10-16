Джоузеф Косински разкри за най-ужасяващия ден отснимките на "F1: Филмът"

Режисьорът на „F1: Филмът“ ("F1: The Movie") Джоузеф Косински все още помни „най-страшния ден" от снимачната площадка – този, в който Брад Пит сяда зад волана на истински болид на Формула 1.

Филмът проследява бившия пилот Сони Хейс (в ролята Пит), който прави завръщане на пистата и се бори да спаси новия си отбор. За продукцията Пит заснема сцени по време на самия уикенд на Голямата награда на Лас Вегас през ноември 2024 година.

„Най-страшното определено беше Лас Вегас. Това състезание се кара нощем, студено е, гумите нямат особено сцепление, а Брад нямаше възможност да тренира на тази писта преди снимките, защото тя съществува само в тези три дни от годината“, признава Косински пред People на специална прожекция на „F1“ в музея на Академията за филмово изкуство в Лос Анджелис на 12 октомври.

51-годишният режисьор участва и в дискусия след прожекцията заедно с 61-годишния Пит, продуцента Джери Брукхаймър (82 г.), седемкратния шампион във Формула 1 и съпродуцент Люис Хамилтън (40 г.), както и актьорите Дамсън Идрис (34 г.) и Сара Найлс (38 години).

Освен редом до истинските F1 пилоти, които се състезаваха тогава, Пит трябваше да се справи и с температури около 13 градуса по Целзий — почти „арктически“ условия за стандарта на Формула 1.

Голямата награда на Лас Вегас се провежда на самия Стрип (главната улица в Лас Вегас) и няма зоните за безопасно излизане, които други писти предлагат. Това означава, че състезателите често се движат буквално на сантиметри от стените — а понякога и се удрят в тях.

„Ще кажа, че точно в Лас Вегас най-силно стисках палци. Беше толкова студено, гумите нямаха сцепление, и ако Брад направеше една-единствена грешка, щеше да е в стената. Това беше най-опасното нещо, което направихме. Но той се справи блестящо, въпреки че героят му претърпява катастрофа във филма. В реалния ден на снимките беше отличен“, признава Косински.

Режисьорът на „Top Gun: Maverick“ продължава: „За щастие Брад и Дамсън имаха естествен талант и ние имахме върху какво да стъпим. Те наистина бяха много добри шофьори — и това се вижда на екрана.“

Косински подчертава, че Пит е бил толкова добре подготвен и е направил хиляди обиколки в тренировките за филма, че на снимачната площадка той е имал пълно доверие на представянето му: „Никога не съм чувствал, че постъпваме безотговорно.“

По думите му, в последния снимачен ден Пит „беше истински тъжен, че трябва да излезе от колата“. Затова режисьорът оставил камерите да работят още малко: „Позволихме му да направи още няколко обиколки в края на последния дубъл, защото знаех, че това го радва. Мисля, че беше емоционално за него да се сбогува с този персонаж, тъй като много му харесваше да го играе.“ Що се отнася до възможността за продължение, Косински казва пред People: „С оглед на реакцията към филма, с удоволствие бих видял какви нови приключения очакват Сони Хейс — а мисля, че и публиката би искала. Така че скоро ще започнем да обсъждаме как може да изглежда следващата глава в историята му.“

„F1: Филмът“ ще направи световната си премиера в стрийминг на Apple TV на 12 декември.