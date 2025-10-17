Ново заседание по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна

В Плевенския окръжен съд за 10.00 ч. е насрочено поредното заседание по т.нар. дело "Сияна" срещу шофьора на камиона, предизвикал катастрофата на пътя Плевен – Луковит, при която загина 12-годишната Сияна, а дядо й пострада тежко.

Преди съдебното заседание близки на детето и жители на Плевен излизат на поредния си протест с искане за справедлива присъда за виновника и бърз процес, предаде БНР.

На днешното съдебно заседание е предвидено да бъдат разпитани нови двама свидетели, поискани от прокуратурата, както и един нередовно призован и неявил се в предходното заседание свидетел. Призовани за разпит са и част от вещите лица.

Час преди заседанието близки на загиналата в катастрофата Сияна, родители на деца жертви на катастрофи и жители на Плевен ще излязат на поредния си протест пред Съдебната палата.

Бащата на Сияна Николай Попов поясни защо: "Смятаме, че с обществен натиск нещата се случват. Отново организираме протест, за да сме сигурни, че делото ще върви както трябва и че няма да има изстъпления с правото. Искаме справедливост и това, което правим дотук, е тази трагедия да не се повтаря и да няма повече убити по пътищата по жесток начин".

Делото обаче може да бъде отложено, тъй като тримата призовани свидетели са депозирали заявления, че не могат да се явят за разпити.

"Така че се оказваме заложници на няколко човека, които не се явяват и минират целия процес и това е проблем, по който трябва да се замисли законодателят, защото не може свидетел, призован по дело за убит човек и да си позволяваш да не се явяваш на съдебен процес, да го бламираш и да го бавиш по такъв безобразен начин", каза още Николай Попов.