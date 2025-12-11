Радостин Василев: Слави и БСП да декларират, че ще напуснат управлението

Ако в настоящото управление е останал малко здрав разум, още преди гласуването на вота на недоверие Слави Трифонов или хората от БСП трябва да декларират, че ще напуснат управлението и ще гласуват за падане на това правителство, защото вчера на площади в много български градове и най-вече в София се чу недвусмислен глас за оставка.

Това заяви пред журналисти в парламента лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

„Толкова силен глас с толкова категорично желание трябва да бъде чут и от най-дебелокожия политик – и от Борисов, и от Пеевски“, каза Радостин Василев и подчерта, че това вече е непреодолима сила, която средносрочно и дългосрочно гарантира на България, че моделът на Борисов и Пеевски не може да продължава и няма да бъде повторен.