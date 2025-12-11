IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Радостин Василев: Слави и БСП да декларират, че ще напуснат управлението

11.12.2025 | 10:48 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Ако в настоящото управление е останал малко здрав разум, още преди гласуването на вота на недоверие Слави Трифонов или хората от БСП трябва да декларират, че ще напуснат управлението и ще гласуват за падане на това правителство, защото вчера на площади в много български градове и най-вече в София се чу недвусмислен глас за оставка. 

Това заяви пред журналисти в парламента лидерът на МЕЧ Радостин Василев. 

„Толкова силен глас с толкова категорично желание трябва да бъде чут и от най-дебелокожия политик – и от Борисов, и от Пеевски“, каза Радостин Василев и подчерта, че това вече е непреодолима сила, която средносрочно и дългосрочно гарантира на България, че моделът на Борисов и Пеевски не може да продължава и няма да бъде повторен. 

