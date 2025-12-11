САЩ изтегля четири държави "далеч от ЕС“ като част от стратегията "Да направим Европа отново велика"

Американски уебсайт за отбрана твърди, че е видял документ, разкриващ драматично предложение на САЩ за отделяне на четири държави от Европейския съюз като част от смела нова стратегия "Да направим Европа отново велика“.

Секретният файл, за който съобщава Defense One, твърди, че Тръмп възнамерява да откъсне Австрия, Италия, Унгария и Полша от ЕС и да ги приближи до кръга на влияние на Вашингтон - ход, който би разкъсал политическия пейзаж на континента.

Твърди се също, че документът призовава САЩ да подкрепят партии и движения, които "търсят суверенитет и запазване/възстановяване на традиционните европейски начини на живот“.

Предполагаемото изтичане на информация идва само седмица след публикуването на официалната 33-странична Стратегия за национална сигурност, която предизвика дебат заради острото си предупреждение, че Европа е изправена пред "цивилизационно заличаване“, и заради твърдението, че "далеч не е очевидно дали определени европейски държави ще... останат надеждни съюзници“.

Белият дом оттогава категорично отрича твърденията, тъй като изтичането предизвика широко разпространена тревога сред европейските медии и се разпространи в социалните платформи.

Говорител на Белия дом в сряда отхвърли твърдението напълно, отхвърляйки дори идеята, че съществува „алтернативна версия“ на стратегията.

"Президентът Тръмп е прозрачен и е подписал стратегия за национална сигурност, която ясно насочва правителството на САЩ да прилага установените принципи и приоритети“, настоя зам.-говорещият на Белия дом Анна Кели.

Новата доктрина на Тръмп изобразява европейските лидери като безпомощни пред лицето на масовата миграция, обвинявайки ЕС в подкопаване на националния суверенитет, задушаване на политическите свободи и отслабване на силата на отделните държави.

В него се твърди, че миграционните политики на ЕС "трансформират континента и създават конфликти“ и че Брюксел "подкопава политическата свобода и суверенитет“.

В остро интервю за Politico във вторник той отново разкритикува "разпадащите се“ европейски нации и техните "политически коректни“ лидери, чиито имиграционни политики, според него, „унищожават“ техните страни.

Той нарече подхода на Европа към миграцията "бедствие“ и заяви, че страните по целия континент се "разпадат“ в резултат на това.

Това се случи, след като Тръмп показа нетърпението си към Украйна и нейните европейски съюзници Франция, Великобритания и Германия.

Тръмп заяви, че в телефонния разговор с канцлера на Германия Фридрих Мерц, британския премиер Киър Стармър и френския президент Еманюел Макрон са били разменени "остри думи“.

Мерц заяви, че този уикенд са планирани допълнителни разговори с американците и че международна среща за Украйна "може да се проведе в началото на следващата седмица“.

Defense One повиши залозите часове по-късно, публикувайки откъси от това, което определи като "по-пълна версия“ на стратегията, която според съобщенията е била разпространявана зад затворени врати, преди Белият дом да представи публичното издание. Според изданието, по-обширният проект изрично изброява Полша, Австрия, Италия и Унгария като страни, с които САЩ трябва "да работят повече... с цел да ги отдалечат от [Европейския съюз]“.

Извън ЕС

Плановете изглежда са в съответствие с политиката на САЩ в региона, където Тръмп се радва на приятелски отношения с национално-консервативни лидери като унгарския премиер Виктор Орбан - когото той приветства в Белия дом миналия месец - и полския президент Карол Навроцки.

Тръмп също така подкрепи Орбан преди унгарските избори следващата година, описвайки го като "фантастичен“ и предоставяйки на Унгария освобождаване от санкции за закупуване на руски петрол и газ.

Италия беше спомената в списъка с четири държави, а Тръмп не скри привързаността си към Джорджия Мелони, консервативния министър-председател на Италия.

Той описа италианския си колега като "фантастична жена, която превзе Европа с буря“, когато посети Мар-а-Лаго преди встъпването му в длъжност.

Предложението продължи с настоятелен призив за подкрепа на политически и културни сили, които "търсят суверенитет и запазване/възстановяване на традиционните европейски начини на живот... като същевременно остават проамерикански“.

Реакцията на стратегията от Европа беше мигновена и яростна. "Това е Доналд Тръмп, който чертае линия в пясъка – краят на либералния международен ред след Студената война“, предупреди Лесли Винджамури от Чатам Хаус.

Някои лидери бяха ужасени, че Вашингтон отново изглежда се намесва във вътрешната политика на Европа, потенциално подсилвайки националистическите и евроскептичните партии преди решаващи избори.

Антонио Коща, председател на Европейския съвет, отправи рядък упрек, заявявайки, че САЩ нямат право да диктуват политическия избор на Европа.

"Съединените щати не могат да заменят европейските граждани при избора кои са правилните партии и кои са грешните".

Фридрих Мерц възприе по-умерен тон, наричайки части от стратегията „разбираеми“ и „разбираеми“, като същевременно настояваше, че Европа трябва да стане "много по-независима от САЩ по отношение на политиката за сигурност“.

Междувременно полският премиер Доналд Туск публично се противопостави на стратегията, но се опита да поддържа стабилни отношения, като се обърна директно към Вашингтон.

"Скъпи американски приятели“, написа той в X, "Европа е вашият най-близък съюзник, а не вашият проблем. И имаме общи врагове. Поне така беше през последните 80 години. Трябва да се придържаме към това, това е единствената разумна стратегия [за] нашата обща сигурност".