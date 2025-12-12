IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 12

Очаква се днес парламентът да гласува оставката на правителството

Тя беше депозирана вчера в деловодството на Народното събрание

12.12.2025 | 07:26 ч. 11
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Очаква се днес парламента да гласува оставката на правителството на премиера Росен Желязков. Включването на точката в дневния ред ще бъде решено на извънреден председателски съвет, който ще се проведе преди пленарното заседание.

Оставката на Министерския съвет, ръководен от министър-председателя Росен Желязков, беше депозирана вчера в деловодството на Народното събрание. До нея се стигна след многохилядни антиправителствени протести в цялата страна. За да стане факт, депутатите трябва да я гласуват в пленарна зала.

След това Конституцията предвижда президентът Румен Радев да проведе консултации с парламентарно представените политически сили и да връчи до три мандата за съставяне на правителство. При неуспех той разпуска Народното събрание, насрочва нови парламентарни избори и назначава служебно правителство.

Кабинетът на Росен Желязков ще изпълнява функциите си до избирането на нов състав на Министерския съвет.

Свързани статии

Под въпрос остава дали ще се стигне до другите точки, включени в днешния дневен ред на народните представители - обсъждането на проектобюджета за следващата година, след заявката на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов от вчера, че това няма да се случи при провеждането на редовния парламентарен контрол. /БНР

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

оставка днес гласувана желязков
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem