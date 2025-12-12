Украинските войници не виждат голяма надежда за мир, ще се бият ли докрай?

Застанал на перона на гара, миришеща на дим след три дни руски ракетни атаки, Андрий Степаненко поклати тъжно глава при мисълта, че войната за Украйна може да приключи скоро.

Редник Степаненко, който беше вкъщи за месец рехабилитация, след като скъса връзки на рамото си, докато скачаше от колата си, за да се спаси от дрон, служи в 25-та украинска бригада, която води губеща битка за задържане на град Покровск, стратегически център в югоизточния Донбас.

Градът сега е до голяма степен под руски контрол, призна редник Степаненко, и той не вижда признаци, че руснаците се готвят да прекратят войната.

„Знам, че се нуждаем от преговори“, каза той, чакайки влак на повредената, но все още функционираща гара във Фастив, сателитен град на 80 километра югозападно от Киев. „Но когато видим руските войски да напредват, не изглежда сякаш искат да спрат да се бият.“

В Украйна вече е студена и мрачна зима, с прекъсвания на електрозахранването и почти ежедневни руски атаки срещу Киев и градове в цялата страна. Междувременно руските войски бавно напредват по 1250-километрова фронтова линия и изглежда са на прага да превземат както Покровск, така и Купянск, друг ключов град, след месеци битки.

Към мрака се добавя и нарастващото усещане, че няма край,

въпреки трите седмици на трескави преговори, водени от САЩ, насочени към прекратяване на войната.

Мирният натиск, започнат от президента на САЩ Доналд Тръмп, изглеждаше близо до провал във вторник, като г-н Тръмп обвини украинския президент Володимир Зеленски за неуспеха да се постигне споразумение

В интервю, публикувано във вторник от Politico, Тръмп заяви, че Зеленски трябва „да започне да приема нещата... защото губи“ войната, която Русия започна преди почти четири години.

Първоначалният мирен план от 28 точки – договорен между американски и руски пратеници без участието на Киев и който за първи път излезе наяве на 19 ноември – призоваваше Украйна да отстъпи приблизително 20 процента от територията си, включително части от югоизточния регион Донбас, които все още контролира. След това САЩ биха разширили де факто признаването на претенциите на Русия към регионите Крим и Донбас.

Предложението е променяно няколко пъти оттогава – до степен, че сега има отделни разбирателства между САЩ и Русия и САЩ и Украйна, както и много различен план, подкрепен от Европа, който предвижда замразяване на войната по сегашните ѝ фронтови линии. Но Кремъл, а сега и Тръмп, твърдят, че ключът към всяка сделка е изтеглянето на Украйна от Донбас.

Зеленски повтори във вторник, че не може да подпише никакво споразумение, което нарушава конституцията на страната му, която призовава за национален референдум по всякакви териториални въпроси.

„Русия настоява да се откажем от територии“, каза Зеленски преди посещение в Рим във вторник, опитвайки се да събере европейска подкрепа за позицията на Украйна. „Според закона ние нямаме такова право. Според украинския закон, нашата конституция, международното право и, честно казано, ние нямаме и морално право.“

Зеленски също така каза, че той и европейските лидери са се споразумели за „възможни стъпки за прекратяване на войната“

и ще изпратят предложенията във Вашингтон „в близко бъдеще“.

Досегашните преговори са довели до преминаване на пратеници и делегации между Вашингтон, Женева и Москва, но не и до лични разговори между лидерите. Путин и Зеленски не са се срещали от 2019 г., а Тръмп заяви, че „част от проблема е, че те наистина много се мразят“.

Олександър Мережко, председател на комисията по външни работи в украинския парламент, заяви пред The ​​Globe and Mail, че Украйна ще продължи да преговаря, но че през последните три седмици е постигнат малък реален напредък.

„Нищо не се е променило. Путин се придържа към максималистичните си искания. Той иска капитулация на Украйна“, каза Мережко в телефонно интервю от апартамента си в Киев, където токът беше спрян, тъй като градът преживя пореден ден на прекъсвания на електрозахранването. „Опитваме се да задържим Тръмп на наша страна. Не искаме той да се оттегли, затова продължаваме да преговаряме. Но трябва да бъдем реалисти.“

Петгодишният мандат на Зеленски като президент изтече миналата година, но изборите бяха отложени за неопределено време съгласно военното положение, обявено в първия ден на руската инвазия.

Доналд Тръмп-младши, синът на Тръмп, заяви в неделя, че баща му „може“ да се откаже от подкрепата на САЩ за Украйна на фона на разпространяващия се корупционен скандал в страната – такъв, който вече принуди оставката на бившия началник на кабинета на Зеленски и водещ преговарящ, Андрий Ермак – заявявайки, че САЩ вече няма да играят ролята на „големия идиот с чековата книжка“.

Но статистиката, събрана от Килския институт за световна икономика, показва, че САЩ са спрели всякаква военна помощ за Украйна, когато Тръмп дойде на власт в началото на тази година, и сега допринасят само чрез продажба на оръжия на други страни от НАТО, които по-късно ги предадоха на Киев.

Мережко призна, че нещата биха се влошили още повече, ако САЩ спрат продажбите на оръжие и сътрудничеството в разузнаването. Но той се надяваше, че европейският и вътрешният натиск ще попречат на Тръмп да изостави напълно Украйна.

Обратно на гарата във Фастив, редник Степаненко беше уморен и ранен, но каза, че и той би се противопоставил на мирно споразумение, което би довело до загуба на земята и хората, за чиято защита той и неговите другари се борят.