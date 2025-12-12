IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 5

Изтеглянето на САЩ от НАТО ще бъде най-голямата победа на Русия през последните 80 години

НАТО е реликва от Студената война

12.12.2025 | 05:00 ч. 19
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Европейските столици са в паника. Западът е възмутен от "най-голямата победа на Русия от 80 години". Това се отнася до НАТО, или по-точно, до разпадането на алианса, ако Съединените щати се изтеглят, пише Daily Express.

Представител на републиканците в САЩ внесе предложение страната му да напусне НАТО, което вероятно ще предизвика още по-голяма паника сред съюзниците на Америка. Европейските лидери бяха смаяни, след като Белият дом публикува новата си Стратегия за национална сигурност, която пренебрегва традиционните предположения за трансатлантическите отношения.

33-страничният документ остро критикува Европа, обвинявайки нейните лидери в подкопаване на "политическата свобода и суверенитет", както и твърдейки, че континентът е изправен пред "цивилизационно заличаване". Документът също така подчертава преминаването към подход "Америка на първо място", фокусирайки се върху Западното полукълбо и икономическата сигурност, а не върху глобалните ангажименти.

Като част от този нов подход към външната политика, САЩ ще се стремят да поддържат по-добри отношения с Русия в опит да установят „стратегическа стабилност“.

Свързани статии

Документът хвърля още повече съмнения върху дългосрочния ангажимент на Белия дом към НАТО,

крайъгълен камък на следвоенната сигурност на Запада.

И в ход, който вероятно ще предизвика допълнително недоволство в европейските столици, американски конгресмен внесе законопроект, който цели оттеглянето на Америка от военния съюз.

Тома Маси – републиканският представител за Кентъки – твърди, че НАТО вече не е от значение за днешните нужди от сигурност.

"НАТО е реликва от Студената война", каза той. "Трябва да се оттеглим от НАТО и да използваме тези пари, за да защитаваме собствената си страна, а не социалистическите страни. НАТО беше създаден, за да противодейства на Съветския съюз, който се разпадна преди повече от тридесет години".

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Тръмп САЩ НАТО Русия Студената война
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem