Изтеглянето на САЩ от НАТО ще бъде най-голямата победа на Русия през последните 80 години

Европейските столици са в паника. Западът е възмутен от "най-голямата победа на Русия от 80 години". Това се отнася до НАТО, или по-точно, до разпадането на алианса, ако Съединените щати се изтеглят, пише Daily Express.

Представител на републиканците в САЩ внесе предложение страната му да напусне НАТО, което вероятно ще предизвика още по-голяма паника сред съюзниците на Америка. Европейските лидери бяха смаяни, след като Белият дом публикува новата си Стратегия за национална сигурност, която пренебрегва традиционните предположения за трансатлантическите отношения.

33-страничният документ остро критикува Европа, обвинявайки нейните лидери в подкопаване на "политическата свобода и суверенитет", както и твърдейки, че континентът е изправен пред "цивилизационно заличаване". Документът също така подчертава преминаването към подход "Америка на първо място", фокусирайки се върху Западното полукълбо и икономическата сигурност, а не върху глобалните ангажименти.

Като част от този нов подход към външната политика, САЩ ще се стремят да поддържат по-добри отношения с Русия в опит да установят „стратегическа стабилност“.

Документът хвърля още повече съмнения върху дългосрочния ангажимент на Белия дом към НАТО,

крайъгълен камък на следвоенната сигурност на Запада.

И в ход, който вероятно ще предизвика допълнително недоволство в европейските столици, американски конгресмен внесе законопроект, който цели оттеглянето на Америка от военния съюз.

Тома Маси – републиканският представител за Кентъки – твърди, че НАТО вече не е от значение за днешните нужди от сигурност.

"НАТО е реликва от Студената война", каза той. "Трябва да се оттеглим от НАТО и да използваме тези пари, за да защитаваме собствената си страна, а не социалистическите страни. НАТО беше създаден, за да противодейства на Съветския съюз, който се разпадна преди повече от тридесет години".